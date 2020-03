NEXO DIGITAL - Nasce il Virtual showcase & meeting

23/03/2020, 12:18

Per presentare i propri prodotti ai buyer facendo fronte alla cancellazione del MIPTV, il pi importante mercato mondiale dedicato ai contenuti audiovisivi, Nexo Digital ha deciso di mettere a punto il suo primo. Lappuntamento si svolger a partire dal 30 marzo e permetter a tutti gli operatori del settore (broadcaster televisivi e piattaforme digitali) di visionare in anteprima i titoli del nuovo listino di Nexo Digital, fissando quindi i propri appuntamenti con il dipartimento commerciale.Spiega Franco di Sarro, AD di Nexo Digital: Per far fronte allinedito momento che stiamo vivendo e continuare a sostenere lindustria audiovisiva, abbiamo pensato di ideare uno spazio virtuale che possa permettere a tutti noi di continuare a lavorare, seppur a distanza, toccando con mano la qualit dei contenuti, proprio come accade normalmente al MIPTV. Il nostro obiettivo era quello di ricreare in questi giorni un market place virtuale. Per questo abbiamo costruito una piattaforma dedicata e incontreremo con piacere i professionisti della programmazione televisiva e digitale di tutto il mondo, con appositi meeting organizzati attraverso la piattaforma Zoom, in attesa di ritrovarci presto dal vivo, ancora pi consapevoli della bellezza e del valore del lavoro che facciamo.Lappuntamento con glisar dal 30 marzo al 5 aprile, mentre gli Zoom Meeting saranno organizzati dal 6 al 9 aprile con la Head of Sales, Veronique Commelin.Tra i prodotti che verranno presentati:The TV series Stolen Beauty the Nazi Obsession for Art (3 episodes 3x52) | Freud 2.0 | #Anne Frank. Parallel Stories, starring Academy Award Winner Helen Mirren | Maria Montessori. The Visionary EducatorThe Prado Museum. A Collection of Wonders, featuring Academy Award Winner Jeremy Irons |Frida. Viva La Vida, featuring David di Donatello Award Winner Asia Argento| Hermitage. Power of Art, featuring 3 times EFA Award winner, 4 times David di Donatello Award winner Toni Servillo | Tintoretto. A Rebel in Venice, narrated by Bafta and Emy Awards Winner Helena Bonham Carter |Gauguin, Paradise Lost, featuring Adriano Giannini 2 times Nastri dArgento winner| The Water Lilies by Monet, featuring Elisa Lasowski (Versailles, Netflix - Game of Thrones, HBO) | Klimt & Schiele. Eros and Psyche, featuring Lorenzo Richelmy (Marco Polo, Netflix - Borgia, Canal+) | Hitler Vs Picasso and the others, featuring 3 times EFA Award Winner, 4 times David di Donatello Award winner Toni Servillo | Caravaggio. The soul and the Blood | Van Gogh. Of wheat fields and clouded skies, featuring Valeria Bruni Tedeschi 4 times David di Donatello Award winner, César Award winner | The Spirit of Painting. Cai Guo-Qiang at The Prado Museum | Raphael The Lord of The Arts | Florence and the Uffizi Gallery| Behind the Portrait: The Italian Treasures from Accademia Carrara | Segantini Back to Nature | St. Peters and The Papal Basilicas of Rome | Botticelli Inferno1968 Sport & Revolution | Pele - The Last Show| Ferrari 312b