CINEMA ARSENALE PISA - Porta il cinema in salotto

12/03/2020, 19:18

In un momento complesso e difficile come quello che tutto il Paese sta vivendo a causa dell'emergenza Covid-19, che ha portato alla chiusura di cinema e teatri, e alla sospensione di ogni altra forma di manifestazione pubblica, abbiamo pensato a cosa un Cineclub potesse fare nel suo piccolo per aiutare la comunit.Nei giorni che hanno seguito la temporanea riduzione del numero dei posti in sala, una volta comunicata la chiusura, in molti ci hanno scritto via mail e attraverso i canali social per dimostrare la propria vicinanza, chiedendoci di portare il cinema nei salotti di casa loro.Proprio da questa bizzarra, ma quanto mai stimolante richiesta, siamo partiti con un progetto che prender il via Venerd 13 marzo 2020.Ogni giorno alle 16.30, tradizionale orario di apertura del cinema, sulla home del sito www.arsenalecinema.com proporremo un film accompagnato da un approfondimento.Dal cinema di finzione al documentario, passando per l'animazione e i corti, i film saranno proposti seguendo i criteri del Cineclub, con cicli e rassegne, e sar possibile vederli cliccando sulla locandina e accedendo a piattaforme gratuite e ufficiali di streaming video.I video di approfondimento saranno proposti attraverso l'archivio dell'Arsenale, registrazioni video realizzati per l'occasione con critici, docenti universitari e responsabili di enti e associazioni, ed eventi in diretta su YouTube con personalit del mondo del cinema, a cui sar possibile prendere parte in chat, ponendo domande direttamente da casa.Per andare a scovare il cinema invisibile e proporre opere interessanti ed inedite, invitiamo quindi gli autori di film indipendenti, documentari e corti a scriverci su [email protected] o alla pagina facebook.com/arsenalecinema , e a segnalarci i propri lavori.In attesa di rivederci all'Arsenale, il buon cinema pronto a bussare alle vostre case. Fatelo entrare e godetevi lo spettacolo!Cineclub Arsenale