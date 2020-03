AGIS - Bene riapertura sale

04/03/2020, 12:23

"Desidero esprimere grande soddisfazione per il graduale ritorno alla normalit, con la riapertura senza limitazioni delle sale teatrali e cinematografiche, che si sta concretizzando nelle regioni Piemonte, Friuli, Liguria e Marche.Per questo intendo ringraziare il Presidente del Consiglio, Prof. Giuseppe Conte, ed il Ministro dei Beni e delle attivit culturali, On. Dario Franceschini, a cui ci sentiamo particolarmente vicini, che hanno favorevolmente accolto le istanze dellAgis.E quanto dichiaraCarlo Fontana, Presidente dellAGIS Associazione Generale Italiana dello Spettacolo, alla luce del nuovo DPCM emanato questa sera in tema di contenimento del Coronavirus.Desidero, inoltre, esprimere la piena solidariet, mia personale e di tutta lAgis, alle strutture teatrali e cinematografiche che si trovano costrette ad una ulteriore chiusura di una settimana, nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.Metteremo in atto, dintesa con il Ministero conclude Fontana tutte le azioni utili a ricondurre la situazione alla completa normalit e a riportare gli spettatori a frequentare, senza alcun timore, i teatri ed i cinema