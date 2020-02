12/02/2020, 17:17

": cos sottolinea, AD e presidente di Istituto Luce Cinecitt, questa giornata di testimonianza culturale.E la giornata di domenica 16 febbraio 2020 sar un viaggio ( e breviario) mediterraneo: da Matera alla Terra Santa, via Palermo.Il film documentario "" un viaggio da Palermo a Gerusalemme, con larte che vuole ricucire le differenze.Il film documentario "" un viaggio nellarte della fotografia in bianconero e tra i Sassi con Pasolini, cio in quelle caverne scavate nella roccia, che le rendono molto simili alle zone attorno a Gerusalemme e rendono Matera sede spirituale di Gerusalemme al cinema (Il vangelo secondo Matteo, King David, La Passione di Cristo, The Nativity Story, ecc. )Questo il programma:CINEMA NUOVO SACHER, Largo Ascianghi, 1, 00153 RomaOre 11: proiezione del film documentario Il filo dellAlleanza diFrancesco Micciche dellartistaDaniela Papadia (durata: 56), preceduta da una presentazione.Ore 12: incontro : Larte ricuce le differenze. Con: Francesco Miccich, Daniela Papadia, Carolyn Christov-Bakargiev, scrittrice e storica, direttrice del Castello di Rivoli Museo dArte Contemporanea, Milena Santerini della Comunit di SantEgidio, nominata di recente Coordinatrice nazionale per la lotta allantisemitismo. Partecipa: Lorenzo Angeloni, direttore generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.Moderatore: Filippo Ceccarelli, giornalista de la Repubblica e scrittore.CASA DEL CINEMA, Largo Marcello Mastroianni, 1, 00197 Roma"Italia doc 2020" , a cura di Maurizio Di RienzoOre 17:30 : proiezione del film documentario Notarangelo ladro di anime di David Grieco (durata : 85), preceduta da una presentazione.Saranno presenti:David Grieco, Manuel Grieco, Peppe Notarangelo, Raffaello De Ruggeri, sindaco di Matera, Salvatore Adduce, presidente della fondazione Matera-Basilcata2019 , Giampaolo D'Andrea, assessore alla cultura del comune di Matera, Lorenzo Netti, sindaco di Sammichele di Bari (paese d'origine di Domenico Notarangelo), Patrizia Minardi, ufficio cultura della regione Basilicata, Felice Laudadio, presidente della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, Diego Mormorio, storico della fotografia, Aldo Patruno, ufficio cultura della regione Puglia.Ore 19:00: concerto dei Soballera, gruppo di musica popolare del Sud, curatori della colonna sonora del film documentario.