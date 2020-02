IVELISECINEFESTIVAL 5 - La Giuria di Esperti ha decretato le Nomination

04/02/2020, 16:09

Si riunita ieri la Giuria di Esperti per decretare le Nomination e i Vincitori del Festival di cortometraggi e documentari, prodotto dal Teatro Ivelise e dallAssociazione Culturale Allostatopuro.Le nomination sono state rese note oggi, mentre per scoprire i vincitori sar necessario attendere domenica 23 febbraio, giorno in cui si svolger la Premiazione con, a seguire, la Tavola Rotonda.Levento, patrocinato dalla Regione Lazio, dal Comune di Roma, daAcsieMetis Teatro e organizzato in collaborazione conTeatro Kop, il Caff LetterarioMangiaparole e il Laboratorio di Arti Sceniche diretto da Massimiliano Bruno, si articoler in tre giornate di proiezioni della programmazione, dal 20 febbraio al 22 febbraio, con la premiazione e la tavola rotonda di chiusura festival, il giorno 23 febbraio, alla quale parteciperanno i concorsisti, gli addetti stampa e i membri della Giuria degli Esperti.Dopo il grande successo ottenuto nelle passate edizioni, lIveliseCineFestival continua a perseguire lobiettivo principale di creare, attraverso larte, una rete di incontro, dialogo, condivisione, tra cineasti e spettatori. Inoltre, mira a offrire visibilit ad artisti emergenti, valorizzandone le opere.A tal fine, Teatro Ivelise ha consolidato negli anni collaborazioni con importanti realt del panorama artistico capitolino con lintento di allargare la divulgazione delle opere partecipanti, attraverso una proiezione parallela dellintera programmazione, in altre sedi artistiche della capitale in via di espansione. Ad oggi sono confermate: il Caff Letterario Mangiaparole, Metis Teatro, LIstituto I.S.S. Auspicio Gatti di Anzio e Nettuno ed il Laboratorio di Arti Sceniche diretto da Massimiliano Bruno.Per questa V Edizione la Giuria di Esperti composta da nomi illustri a partire dal Presidente Maurizio Di Rienzo (Presidente della Commissione dei Giurati - Giornalista e Critico Cinematografico), Daniele Barbiero (Vincitore per due edizioni di seguito del festival - Regista e Autore), Fabrizio Lucci (Direttore della Fotografia), Vincenzo Alfieri (Attore e Regista) e Maddalena Ravagli (Autrice e Sceneggiatrice).Come nelle precedenti edizioni, il pubblico dellIveliseCineFestival sar partecipativo, in quanto, costituir Giuria Popolare.Seguono le Nomination decretate dalla Giuria di esperti:MIGLIOR OPERA:LA BELLEZZA IMPERFETTA di Davide VigoreINANIMATE di Lucia BulgheroniTHE ROLE di Farnoosh SamadiSONG SPARROW di Farzaneh OmidvarniaMIGLIOR REGIA:Davide Vigore di LA BELLEZZA IMPERFETTALucia Bulgheroni di INANIMATEFarnoosh Samadi di THE ROLECosimo Alem di SI SOSPETTA IL MOVENTE PASSIONALE CON L'AGGRAVANTE DEI FUTILI MOTIVIMIGLIOR FOTOGRAFIA:Daniele Cipr di LA BELLEZZA IMPERFETTAFarzaneh Omidvarnia di SONG SPARROWLorenzo Scudiero di BLUE MATTERGianluca Sansevrino di SI SOSPETTA IL MOVENTE PASSIONALE CON L'AGGRAVANTE DEI FUTILI MOTIVIMIGLIOR MONTAGGIO:Riccardo Cannella di LA BELLEZZA IMPERFETTARaphael Pereira di INANIMATEAndrea Gatopoulos di BLUE MATTEREhsan Vaseghi di THE ROLEMIGLIOR SCENEGGIATURA:Roberto Marchionni, Davige Vigore di LA BELLEZZA IMPERFETTAAndrew Eu, Lucia Bulgheroni di INANIMATEAli Asgari, Farnoosh Samadi di THE ROLEFarzaneh Omidvarnia, Mehdi Rostampour di SONG SPARROWMIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA:Fortunato Cerlino in HAPPY BIRTHDAYMelino Imparato in LA BELLEZZA IMPERFETTALuca Di Giovanni in LA VOCEBabak Hamidian in THE ROLEMIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA:Irene Ferri in SI SOSPETTA IL MOVENTE PASSIONALE CON L'AGGRAVANTE DEI FUTILI MOTIVIMina Sadati in THE ROLEAlice Pagani in PLEASE DON'T GOMariella Parisi in MARIA ON A WIREATTORE RIVELAZIONE:Pierpaolo Spollon in LO SCHIACCIAPENSIERIMario Russo in AMARE AFFONDOTeodoro Giambanco in BLUE MATTERVincenzo De Michele in DEAF LOVEATTRICE RIVELAZIONE:Giusy Emanuela Iannone in MILLE SCUDIAnna Ferraioli Ravel in SI SOSPETTA IL MOVENTE PASSIONALE CON L'AGGRAVANTE DEI FUTILI MOTIVIVictoria Pisotska in LA BELLEZZA IMPERFETTALorena Cesarini in L'INTERPRETE