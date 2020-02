SORRY WE MISSED YOU - Troppo lavoro

03/02/2020, 09:35

Augusto Orsi



Inpresentato in concorso allultimo Festival di Cannes, il regista ingleseaffronta un tema di estrema attualit: quello delle persone che, pur avendo un impiego, fanno fatica ad arrivare alla fine del mese e finiscono cos per mettere in pericolo le relazioni con i loro cari.Stilisticamente perfetto, dai dialoghi brevi, ma essenziali e dalle situazioni drammatiche, coinvolgenti. un lungometraggio duro, ma veritiero e realista in cui Ken Loach muove unennesima vemente accusa alla societ doggi e alle sue leggi durissime e inumane del mondo del lavoro. Nel film del regista di I Daniel Blake non vi umorismo ma solo pochi momenti di distensione e molta drammaticit che diventa soffocante per laccavallarsi di episodi disastrosi che portano alla disgregazione di un nucleo famigliare.Sullo schermo una famiglia doggi, nellInghilterra del nord con padre, madre, un figlio quindicenne in piena crisi adolescenziale, una ragazzina di undici anni intelligente e curiosa ma con problemi di insonnia, crollano nella depressione. I genitori pur lavorando 14 ore al giorno non riescono a sbarcare il lunario e a trovare dei momenti di distensione per la vita comune. Fino a qualche anno fa ci si sarebbe potuti attendere che il padre avesse un impiego fisso e la madre lavorasse a met tempo per potersi occupare anche delle necessit dei figli.Oggi, come ci racconta Ken Loach in, questo non pi sufficiente: per motivi di salute o perch si sono persi i propri risparmi durante la crisi finanziaria dello scorso decennio o perch il mercato del lavoro ha cambiato le proprie regole. Ken Loach, lui, lunico regista capace di raccontare con estrema partecipazione il mondo di chi lavora in questo nostro Occidente che ha pestato la dignit dei lavoratori, distruggendo la possibilit di creare famiglie, salvo poi a parole reclamarle. Solo il Cinema vero, non quello ormai destinato alle televisioni, sa con pura moralit essere non uno specchio ma un vero protagonista a fianco degli ultimi del nostro tempo, lavoratori sfruttati senza nessuna remora e senza nessun sindacato o partito politico interessato al loro destino.Nello sguardo di Loach c una laica compassione c la coscienza di un dovere umano, quello di non voltare gli occhi di fronte alle tragedie degli altri uomini.