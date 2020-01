FILMING ITALY LOS ANGELES 5 - I premiati

Claudia Gerini e Maria Sole Tognazzi



22/01/2020, 17:24

Iniziata la quinta edizione dipresso lIstituto Italiano di Cultura di Los Angeles e lHarmony Gold Theater, alla presenza di personalit dellindustria cinematografica italiana e hollywoodiana.La madrina di questa edizione Claudia Gerini, presente insieme ad attesissimi ospiti, tra cui la regista Maria Sole Tognazzi, la pluripremiata attrice australiana Jacki Weaver, l'attore William Baldwin che ricever il "Filming Italy Region Lazio Award", il Vicepresidente di Variety Steven Gaydos che ricever il "Filming Italy Women Power Impact Award" (Variety da sempre supporta e riconosce l'importanza delle donne nei vari ambiti lavorativi), Chelsea Winstanley, produttrice di Jojo Rabbit, film super candidato a tutti i premi importanti, Nana Ghana, che ha diretto il documentario prodotto da Rosario Dawson "LA Woman Rising", Winston Duke (Black Panther), Jessica Marie Garcia (On My Block di Netflix), Jackie Cruz (Orange Is The New Black di Netflix), Lesley Nicol (Downtown Abbey), Alessandro Del Piero che ricever il Filming Italy Sport Award, Romina Arena che ricever il Filming Italy Music Award, oltre ad altre numerose attrici, attori, registe e produttrici italiane e internazionali che verranno premiate durante il Festival. Tra i premiatori, Rosario Dawson e lattore/modello Jason Lewis.Questi i premi assegnati:2020 Filming Italy Lifetime Achievement Award: Jacki Weaver (Silver Linings Book)2020 Filming Italy Best Producer Award: Chelsea Winstanley (Jojo Rabbit)2020 Filming Italy Pomellato Award: Rosario Dawson (Rent)2020 Filming Italy Best Actor Award: Winston Duke (Black Panther)2020 Filming Italy Best Documentary Award: Nana Ghana (LA Woman Rising)2020 Filming Italy Spotlight Award: Jessica Marie Garcia (ABC How to Get Away With Murder)2020 Filming Italy Woman Power: Lesley Nicol (Downtown Abbey)2020 Filming Italy Region Lazio Award: William Baldwin (Syfy The Purge)2020 Filming Italy Women Power Award: Jackie Cruz (Netflix Orange Is The New Black) e Maria Sole Tognazzi2020 Filming Italy Best Movie Magazine Award: Claudia Gerini (Netflix Suburra)2020 Filming Italy Womens Impact Power: Steven Gaydos, Variety2020 Filming Italy Sport Award: soccer player Alessandro del Piero2020 Filming Italy Music Award: Romina Arena2020 IIC Los Angeles Creativity Award: Claudia Gerini (Netflix Suburra) e Maria Sole Tognazzi