", il nuovo film di Paolo Pisanelli e Cecilia Mangini, sar presentato in anteprima mondiale al prestigioso. Venerd 24 gennaio 2020 il documentario prodotto da OfficinaVisioni in collaborazione con RaiCinema, con il sostegno di Sardegna Film Commission, distribuito da Kin, sar proiettato alla presenza dei due registi al Kino 4, con repliche previste sabato 25 e domenica 26 gennaio.Evoluzione del cortometraggio "", "" racconta lesperienza vietnamita diattraverso le immagini e la voce narrante della regista tra le pioniere del documentario in Italia. "" un film da camera che parla di guerra, della memoria che svanisce, di sfide contro il tempo che passa. Ripercorre i momenti salienti della presenza della regista e del marito Lino del Fra nel Sud Est asiatico grazie al ritrovamento di due scatole da scarpe colme di negativi fotografici dimenticati per pi di cinquantanni. Ricostruisce fotogramma dopo fotogramma tre mesi di sopralluoghi al confine con la Cina raccontando la resistenza di un popolo deciso a conquistare lunit e lindipendenza. Per la pericolosit dei bombardamenti americani, sempre pi pesanti e vicini, Lino e Cecilia furono costretti a rimpatriare insieme a tutte le delegazioni internazionali e stranieri presenti ad Hanoi, vedendo cos naufragare la possibilit di realizzare un documentario. Attraverso immagini di archivio in gran parte inedite, vuoti di memoria, scritti e ricordi, Due scatole dimenticate rid vita a quei paesaggi e a quellesperienza. In tempi diversi porta a compimento il film di guerra che i due registi avrebbero voluto far conoscere, riconciliando la regista con il passato., racconta il regista, coautore del film e impegnato da diversi anni nel lavoro di valorizzazione e ricerca sulla figura della regista, tra le pi significative della storia del cinema italiano, attraverso mostre, progetti audiovisivi autoriali e come direttore artistico de La Festa di Cinema del reale.Oltre alla anteprima mondiale, in programma venerd 24 alle 17.30 al Kino 4, sono previste repliche sabato 25 alle 18.30 al Kino 2 e domenica 26 alle 12.30 al Lantaren Venster 4.La proiezione di sabato 25 preceduta da un panel sul ruolo delle donne nel cinema a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta. La conferenza vede tra le protagonisteinsieme a quattro cineaste internazionali come Raquel Chalfi, Annette Apon, Mette Knudsen e Aparna Sen. Seppur con traiettorie molto diverse, le registe confronteranno le loro esperienze, professionali e di vita, e la loro visione attuale sullo scenario contemporaneo.