ANNA ROSENBERG - Claudia Gerini nel film contro la violenza sulle Donne che si gira a Castiglion Fiorentino

Claudia Gerini



20/01/2020, 17:15

" il titolo del film, scritto dallautore francese di crime thriller di successo, Andr Delaur (Assourdissants silences 2004 e per la serie Mortelles connivences, La banquire 2006 e Les sous-traitants 2007) per la regia di Michele Moscatelli (Una furtiva lagrima), e prodotto da Michela Scolari e Ivo Romagnoli per FilminTuscany (Best Art Film a Cannes 2019). Un thriller psicologico ispirato ad una storia vera, che racconta delle violenze fisiche e psicologiche che portano Anna, la protagonista, fino alle estreme conseguenze, fino alla morte. Anna diventa cos il simbolo di tutte le donne vittime di femminicidio.Da sempre dalla parte delle donne e dei pi deboli, insignita dellalto titolo di Cavaliere della Repubblica, dal Presidente Sergio Mattarella per il suo impegno nel sociale, Claudia Gerini interpreta Anna. Accanto a Claudia, nel ruolo di Duval, la star francese Christophe Favre, mentre Pasquale Greco recita nel ruolo di Marco.A dirigere la fotografia il Maestro Giorgio Tonti, ricordato per i capolavori girati con Orson Wells e Visconti; i costumi di Claudia Gerini sono disegnati e realizzati da Pier Lorenzo Bassetti e Marco Gambedotti, costume designers e stilisti di fama internazionale; le scenografie sono di Massimo Leotta, pluripremiato production designer e make up artist; lorganizzazione generale affidata a Franco Della Posta, Line Producer internazionale (007 Quantum of Solace); Lella Pepe, Milo Pepe e il suo staff curano il look di Christophe Favre e Pasquale Greco.Filmintuscany ha sede nel cuore di Fiesole, a Villa Papiniano. Specializzata in produzioni internazionali, ha prodotto il Documentario sul calciatore campione del mondo, Paolo Rossi (vincitore in oltre trenta festival Internazionali) e il film Gandhi - The Power of the Powerless, presentato all'assemblea delle Nazioni Unite e diretto dal regista vincitore di Emmy, Ramesh Sharma.Le riprese del film Anna Rosenberg si terranno a Castiglion Fiorentino dal 29 gennaio al 3 febbraio e dal 6 al 16 febbraio