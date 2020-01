CATERINA - Al cinema dal 15 febbraio

19/01/2020, 10:11

, il film di Francesco Corsi su una delle pi grandi figure del folk italiano: Caterina Bueno. Dopo i due Premi al 60 Festival dei Popoli, tra cui il Premio del pubblico MyMovies.it e il Premio Gli Imperdibili, arriva al cinema dal 15 febbraio distribuito da Kin in un lungo tour per lItalia che partir proprio da Firenze citt di Caterina Bueno.Sabato 15 febbraio ore 21.00 il doc. sar presentato dal regista Francesco Corsi al Cinema La Compagnia e rimarr in programmazione anche i giorni successivi (il 16 febbraio alle 15.00, il 17 febbraio alle 19.00, il 18 febbraio alle 17.00). Il 18 febbraio il doc. si sposter a Perugia al cinema PostModernissimo alle 21.15. Il 19 febbraio sar a Genova al cinema Cappuccini alle 21.15 e il 20 febbraio a Sesto Fiorentino (Firenze) al cinema Grotta alle 20.45.Il tour di Caterina proseguir tra Febbraio e Marzo a Roma, Milano, Bologna, Torino e Como, e sempre in Toscana toccher anche Siena, Pistoia e Livorno.il ritratto artistico e personale di Caterina Bueno, una delle pi grandi interpreti e ricercatrici del canto popolare tradizionale italiano. Il suo lavoro ha reso possibile il recupero e la diffusione di un vasto repertorio di canti, tramandato oralmente fino al ventesimo secolo e altrimenti destinato alloblio a partire dagli anni 60.Una vita divisa tra ricerca e spettacolo ha portato Caterina a calcare i palchi nazionali e internazionali, rendendola una figura imprescindibile del mondo culturale dellepoca e facendole incrociare il cammino con alcuni tra i pi importanti intellettuali come Dario Fo, Pier Paolo Pasolini, Umberto Eco e artisti come Giovanna Marini, Fausto Amodei e Francesco De Gregori che le dedicher la canzone Caterina. Caterina rappresenta anche una parabola significativa della trasformazione sociale e culturale che ha subito lItalia a partire dagli anni del boom economico e, pi in generale, sul rapporto di un Paese e di una comunit con la propria memoria storica e con la propria cultura.Francesco Corsi, classe 1980, si laureato in Storia del Giornalismo e ha diviso studi e formazione tra le universit di Siena, Pisa, Barcellona e Madrid. Il suo primo documentario del 2015 Memorias un viaggio tra la Spagna e lItalia attraverso i territori ancora segnati dalle ferite della guerra civile, alla ricerca delle voci dei testimoni e di tracce di memoria. autore del libro Lutopia della base, edito da PuntoRosso (Milano, 2011).