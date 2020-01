STRADE A DOPPIA CORSIA - Molti ospiti in programma

16/01/2020, 10:18

La retrospettiva sulla New Hollywood, organizzata dalla Cineteca Nazionale e dalla Casa del Cinema con il sostegno dell'Ambasciata Usa in Italia, si arricchisce di ospiti: registi, critici, scrittori, studiosi, a testimonianza di quanto quella stagione americana sia stata e soprattutto rimanga un punto di riferimento. Dario Argento e Giancarlo De Cataldo apriranno ufficialmente la rassegna, che si terr alla Casa del Cinema dal 21 al 26 gennaio, mentre durante la settimana altre personalit introdurranno i film mostrando inoltre quanto queste opere abbiano segnato generazioni differenti.Assieme a nomi storici, come appunto Dario Argento o Enrico Vanzina, ci saranno infatti anche registi che rappresentano una nuova leva di cineasti, ma per i quali i nomi di Monte Hellman o Terrence Malick sono e restano centrali. La persistenza di quelle opere e di quell'immaginario si riflette nei lavori dei Fratelli D'Innocenzo, che si sono guadagnati meritata attenzione con il loro esordio(e di cui a breve vedremo il secondo film), e di Claudio Giovannesi che consi ulteriormente confermato un autore di notevole rilievo. Dario Argento, Wilma Labate, Enrico Vanzina non hanno davvero bisogno di presentazioni ed fuori di dubbio che siano autentici estimatori e conoscitori del cinema americano di quel periodo.Ugualmente fuori dubbio il fatto che Alessandro Portelli sia uno dei maggiori esperti italiani della cultura statunitense. Se la Conservatrice della Cineteca Nazionale, Daniela Curr, ha lavorato molti anni negli Stati Uniti venendo direttamente a contatto con quel Paese e la sua cinematografia, il critico Alberto Crespi da decenni una delle penne pi autorevoli sulla New Hollywood e le atmosfere noir della letteratura di De Cataldo riverberano le tonalit di alcuni maestri del cinema di quegli anni. Continuit, contaminazioni tra Italia e Usa, passione per il mondo raccontato nella retrospettiva: Strade a doppia corsia ha voluto invitare queste personalit per evidenziare un legame che prosegue nel tempo tra l'Italia e quella narrazione americana, frutto di una stagione particolarmente fertile e innovativa.Molti dei registi o degli sceneggiatori dei diciotto film in rassegna sono stati, del resto, a loro volta profondamente influenzati dal cinema europeo a loro coevo, dalla Nouvelle Vague cos come dal cinema italiano (l'ultimo film di Monte Hellman presente in cartellone, Amore, piombo e furore, oltretutto un western italo-spagnolo): il titolo stesso della retrospettiva, oltre a omaggiare il capolavoro di Hellman Strada a doppia corsia, intende suggerire quanto il cinema del Vecchio Continente e quello americano siano stati interconnessi. Come disse Warren Beatty, interprete e anche produttore di Gangster Story: Eravamo americani che guardavano europei che guardavano altri americani. Forse non c' frase pi semplice e calzante per sintetizzare quanto le cinematografie e gli autori del nostro continente fossero una stella polare per la nuova generazione di registi e sceneggiatori della New Hollywood: in risposta quella generazione riformuler i canoni del cinema americano diventando imprescindibile per milioni di cinefili e per moltissimi cineasti europei, in un rapporto biunivoco e incessante.I tre itinerari di Strade a doppia corsia l'omaggio a Monte Hellman, il viaggio tra i Gangster&Co. a partire da Gangster Story (1967) di Arthur Penn e il percorso attraverso la rappresentazione della donna, Women in US saranno quindi accompagnati anche dall'esperienza, dall';ispirazione e dalle conoscenze dei nove ospiti italiani che introdurranno al pubblico della Casa del Cinema alcuni dei titoli selezionati.