OROBIE FILM FESTIVAL 14 - Tutti i film in concorso

16/01/2020, 08:34

Simone Pinchiorri



Questa la lista dei film in concorso alla quattordicesima edizione dell', in programma dal 21 al 25 gennaio 2020 a Seriate (BG):- Hors piste: Terre alte del mondo- Orobie il mio piccolo mondo: Orobie e Montagne di Lombardia- The Pathan Project: Terre alte del mondo- Caldeira: Terre alte del mondo- Reinhold Messner - Heimat. Mountains. Adventure: Paesaggi dItalia- Wallmapu: Terre alte del mondo- Benispeedtranalp: Terre alte del mondo- Allombra del pizzo: Orobie e Montagne di Lombardia- Parasol Peak: Terre alte del mondo- Forglemmergei: Terre alte del mondo- Death Zone - Nanga Parbat: Terre alte del mondo- Sulle Orme di Elio : Orobie e Montagne di Lombardia- Deep water: Terre alte del mondo- Sweet pie: Terre alte del mondo- Aaron Durogati Playing with the invisible: Paesaggi dItalia- Orobie dun fiato; Orobie e montagne di Lombardia- Mbuzi dume The strong goat: Terre alte del mondo- Fino alla fine dellEverest: Terre alte del mondo- Donnafugata: Paesaggi dItalia