DE SANCTO AMBROSIO - Il 30 gennaio al Beltrade

14/01/2020, 19:13

Dopo la prima internazionale al Festival di Ji.hlava nel 2018 e la vittoria del Premio Movie People a Filmmaker nello stesso anno, arriva in sala, lopera prima del regista Antonio Di Biase che racconta con singolare poesia lo sguardo rigoroso e secolare del campanile di SantAmbrogio a Milano.con una proiezione speciale alla presenza del regista Antonio Di Biase e del critico Luca Mosso. Al termine della proiezione ci sar un incontro con il regista. Unoccasione speciale in cui verr presentato anche il DVD del film che si potr acquistare durante la serata.DE SANCTO AMBROSIO un documentario che narra la vita del quartiere dallalto della Basilica di SantAmbrogio in un flusso di immagini pittoriche attraverso lo scorrere delle stagioni: i giochi dei bambini, gli operai al lavoro, la solitudine di mezza et, i turisti che si affannano per ottenere una foto perfetta. Dallalto della Basilica si scorge una piazza sospesa nel tempo simile ad un grande acquario allinterno del quale vagano persone senza meta e, apparentemente, senza alcuno scopo.Il film, girato interamente a Milano, un dialogo atemporale tra leco del mondo antico, le visioni moderniste e, ovviamente, la nostra contemporaneit. Una sinfonia urbana dei nostri giorni.Da qui nasce la volont di far riemergere lanima di un luogo ormai sepolto dal caos metropolitano, limmagine di un angolo di Milano in cui esiste ancora la calma e lumanit degli individui.