FILMING ITALY LOS ANGELES 5 - Dal 20 al 22 gennaio

14/01/2020, 18:01

Al via la quinta edizione di Filming Italy - Los Angeles, che si terr dal 20 al 22 gennaio 2020 presso lIstituto Italiano di Cultura di Los Angeles e lHarmony Gold Theater, alla presenza di personalit dellindustria cinematografica italiana e hollywoodiana. La madrina di questa edizione sar Claudia Gerini, che sar presente insieme ad attesissimi ospiti, tra cui la regista Maria Sole Tognazzi, la pluripremiata attrice australiana Jacki Weaver e Chelsea Winstanley, produttrice di Jojo Rabbit, film super candidato a tutti i premi importanti, oltre ad altre numerose attrici, attori, registe e produttrici italiane e internazionali che verranno premiate durante il Festival.Creato e organizzato da Tiziana Rocca, Agnus Dei e Valeria Rumori, Istituto Italiano di Cultura Los Angeles, Filming Italy - Los Angeles promuove lItalia come set cinematografico e ponte tra la cultura italiana e americana. Il Festival, con la direzione artistica di Tiziana Rocca, presentato sotto gli auspici del Consolato Generale dItalia a Los Angeles.Sono molto felice che la quinta edizione di Filming Italy Los Angeles sia dedicata alle donne, non solo quelle del cinema italiano del passato e del presente, ma a tutte le donne che lottano quotidianamente per la loro identit, con la forza e il coraggio che le contraddistinguono. Per questo sono particolarmente orgogliosa della collaborazione con Women in Film, TV & Media Italia, importante organizzazione che si batte per i diritti delle donne, sottolinea Tiziana Rocca. Perch anche io, come donna e Direttore Artistico di un Festival, cerco quotidianamente di lottare per l'uguaglianza dei diritti e per supportare il lavoro professionale di tantissime registe, produttrici, attrici e sceneggiatrici. Mi sento di rivolgere un sentito ringraziamento allIstituto di Cultura e alla Console Generale Silvia Chiave, per il loro continuo supporto al Festival.LIstituto presenta una programmazione annuale ricca di eventi cinematografici, anche in partenariato con istituzioni e festival italiani e locali, con lobiettivo di promuovere leccellenza della produzione italiana nei suoi aspetti artistici, culturali e territoriali, afferma Valeria Rumori, Direttore dellIstituto Italiano di Cultura di Los Angeles. Filming Italy, questanno con una maggior presenza femminile, divenuto uno degli appuntamenti pi attesi a Los Angeles e nella California del Sud e la partecipazione di prestigiose personalit dimostra che il nostro cinema un importante punto di riferimento internazionale.Novit di questanno la collaborazione con Women in Film, TV & Media Italia. Nato a Los Angeles, WIF sostiene le donne che lavorano nel mondo del cinema e dietro la macchina da presa dal 1973. Oggi le organizzazioni WIF in tutto il mondo stanno lavorando per un settore pi equo attraverso programmi di sensibilizzazione, incentivi e sostegno legale. WIF Italia particolarmente felice di proseguire questo lavoro e di presentare due cortometraggi delle scrittrici/ registe Valentina Bertuzzi e Giulia Steigerwaldt. Entrambe le opere sono state presentate in anteprima al Festival di Roma, nella sezione Alice nella Citt e rappresentano il potere della narrativa femminile italiana. In Delitto Naturale di Valentina Bertuzzi, la giovanissima protagonista Alida Baldari Calabria veste i panni di una bambina-detective che indaga sulla scomparsa della sua migliore amica. Il secondo cortometraggio, Settembre di Giulia Steigerwalt, parla di una quattordicenne che cerca di prepararsi per la sua prima esperienza sessuale, scoprendo se stessa senza la preoccupazione di essere perfetta. Insieme al Filming Italy - Los Angeles, WIF Italia anche lieta di conferire un premio per le innovative produzioni cinematografiche italiane e le buone pratiche di assunzione a Netflix per la loro prossima serie Luna Nera.Al Filming Italy - Los Angeles di questanno la Regione Lazio presenter il nuovo bando Lazio Cine-International, attraverso il quale sono state gi cofinanziate grandi coproduzioni internazionali tra imprese cinematografiche laziali e straniere, da tutto il mondo. Il bando ha lobiettivo di rafforzare la competitivit delle imprese di produzione cinematografica e il relativo indotto, anche con una pi stretta collaborazione con i produttori esteri, e vuole inoltre offrire maggiore visibilit internazionale alle destinazioni turistiche del Lazio. Lazio Cine-International gestito da Lazio Innova ed alimentato dai fondi europei del POR FESR: in 4 anni ha gi cofinanziato la produzione di oltre 70 tra film e fiction di successo sullo sfondo delle pi belle location di Roma e del Lazio, con pellicole di grandi registi e attori di fama internazionale. Le domande di partecipazione al nuovo bando 2020 possono essere inviate tramite posta PEC gi dal 15 gennaio e fino al 13 febbraio, previa compilazione del formulario on line sulla piattaforma GeCoWEB. La sovvenzione prevede un contributo a fondo perduto, commisurato alle spese ammissibili sostenute, relativamente alla quota italiana dei costi della coproduzione. Tutte le informazioni sono disponibili sui siti www.lazioinnova.it e www.lazioeuropa.it.Molte le pellicole italiane che saranno presentate in anteprima negli Stati Uniti, tra cui Il cinema una cosa meravigliosa docufilm di Antonello Sarno dedicato a Carlo Vanzina, scomparso lo scorso anno. Scomparso troppo presto l8 luglio del 2018, Carlo Vanzina stato, come gi suo padre Steno, uno dei rari (e per questo amatissimi) gentiluomini del cinema italiano. La sua geniale, immediata percezione dei nuovi linguaggi e costumi di massa, accompagnata da una puntuale memoria dellItalia del boom, gli ha permesso di creare molti film le cui battute sono entrate da subito nel linguaggio parlato nel Paese reale, un premio che per un regista vale quanto un Oscar, dichiara Antonello Sarno. Inoltre, da Boldi e De Sica, da Abatantuono ad Amendola, passando per Bova e Monica Bellucci, Ezio Greggio e Carol Alt, proprio Carlo ad aver con grande intuito lanciato o comunque dato loccasione giusta a molti dei protagonisti di oggi del nostro star system. Ricordare Carlo quindi ricordare la parte migliore del travagliato cinema italiano e per questo ringrazio di cuore Medusa Film e Giampaolo Letta, da subito associatisi con entusiasmo alla realizzazione del film insieme alla famiglia di Carlo, in particolare le sue splendide figlie, che hanno spiegato con semplicit come Carlo, anche attraverso una battuta di Vacanze di Natale, e rester per sempre con noi.Tra gli altri film in programma: Il primo Natale, commedia diretta e interpretata dal duo di comici siciliani Ficarra e Picone, al fianco di Massimo Popolizio e Roberta De Mattei. I due protagonisti vengono catapultati indietro nel tempo di 2000 anni circa in Palestina, al tempo della nascita di Ges. Equivoci, incomprensioni e soprattutto guai sono dietro l'angolo.Fellini fine mai di Eugenio Cappuccio, che in questo documentario ricostruisce il percorso che lo ha portato a conoscere Fellini a Rimini da adolescente. Proiettato proprio in occasione del centenario di Fellini, scavando nei segni e nei percorsi del ricchissimo repertorio della Rai, Cappuccio si lancia verso nuove scoperte del mondo segreto del grande maestro.L'uomo del labirinto thriller drammatico diretto da Donato Carrisi, con Toni Servillo e Dustin Hoffman, che racconta il rapimento di una tredicenne e il suo risveglio, 15 anni dopo, in un letto dospedale.Il giorno pi bello del mondo diretto e interpretato dal comico napoletano Alessandro Siani, al fianco di Stefania Spampinato. Il film si incentra sulle vicende di un gestore di un teatro ormai chiuso e travolto dai debiti, che riceve un'inaspettata eredit da un lontano zio: due bambini, Rebecca e Gioele, questultimo dotato di uno straordinario potere di telecinesi.Cetto c', senzadubbiamente diretto da Giulio Manfredonia, il capitolo conclusivo della trilogia in cui il comico Antonio Albanese torna a vestire i panni del corrotto politicante Cetto La Qualunque.Viaggio sola, film drammatico diretto da Maria Sole Tognazzi, che racconta una storia di scelte di vita, di coraggio e di libert. A interpretare la protagonista di questo viaggio alla ricerca di se stessa Margherita Buy che con questo film si aggiudicata il suo quinto David di Donatello come miglior attrice protagonista.Tra le serie TV, la terza stagione de I Medici di Christian Duguay, serie televisiva anglo-italiana creata da Frank Spotnitz e Nicholas Meyer, che descrive l'ascesa della famiglia Medici, casata a capo della citt di Firenze durante il Rinascimento, e le numerose traversie affrontate dalla stessa con le altre famiglie rivali e i tentativi di spodestamento. Sar presentato anche il quinto episodio della seconda stagione di Suburra, la prima serie televisiva italiana originale distribuita da Netflix, che segue le vicende di alcuni personaggi tra politici, criminali e persone comuni, coinvolti negli affari malavitosi della citt di Roma, sullo sfondo dell'assegnazione degli appalti per la costruzione del Porto Turistico di Roma nel quartiere di Ostia.Tra i premiati delle scorse edizioni di Filming Italy: Gina Lollobrigida, Rosario Dawson, Monica Bellucci, Abrima Erwiah, Paz Vega, Danny Huston, Vincent Spano, Oliver Stone, Valeria Golino, Riccardo Scamarcio, Cecilia Peck, Jons Cuarn, Jeremy Renner, Andie MacDowell, Nat Wolff, Zack Peck, Lola Karimova, Spike Lee, David Cronenberg, Claudia Cardinale, Edward James Olmos, Raoul Bova, Nolan Funk, Bella Thorne, Halston Sage, Steven Gaydos, Salvatore Esposito.LANICA accanto a Filming Italy sin dalla prima edizione, grazie al supporto concesso dal Presidente Rutelli: sempre una grande soddisfazione quando il cinema italiano, insieme ai suoi protagonisti, raggiunge il pubblico estero - sottolinea Roberto Stabile, Responsabile delle relazioni internazionali ANICA e coordinatore dei Desk Audiovisivi presso ICE-Agenzia. In questo caso, poi, vederli arrivare a Los Angeles, dove abbiamo tutta una serie di azioni in programma durante lanno, conferma nuovamente come la storia del nostro cinema sia ancora importante e internazionale e utile per le sinergie tra arte e culture differenti, oltre che per la promozione del Made in Italy a 360 gradi.Anche questanno, Filming Italy Los Angeles si avvale della partnership con Italy for Movies, il portale nazionale delle location e degli incentivi alla produzione della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MiBACT. Gestito operativamente da Istituto Luce-Cinecitt in collaborazione con Italian Film Commissions, Italy for Movies oggi disponibile anche su app, scaricabile sugli store digitali.Lazio Innova, societ in house della Regione Lazio, torna ad essere partner di Filming Italy insieme alla Direzione Cinema del MiBACT, ad APA (Associazione Produttori Audiovisivi) e ad ANICA.Attraverso la promozione di produzioni cinematografiche italiane, Filming Italy - Los Angeles porta allattenzione dellindustria hollywoodiana e del pubblico americano diversi aspetti dellindustria cinematografica italiana, quali localit da set - oggi anche oggetto di nuove forme di turismo - e professionalit che contribuiscono a far apprezzare il cinema italiano in tutto il mondo.Il Festival si svolger presso lHarmony Gold Theater nei giorni 20 e 21 gennaio e allIstituto Italiano di Cultura il 22 gennaio.Giorgio Viaro, Direttore di Best Movie, consegner il Filming Italy Best Movie Award, giunto alla seconda edizione. Tra gli altri riconoscimenti, verr consegnata una proclamation della citt di Los Angeles al Vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori.Un ringraziamento speciale va a Pomellato, sottolinea Tiziana Rocca. Lazienda consegner due premi, realizzati appositamente, a due attrici, proprio per supportare il tema di questanno dei diritti delle donne. E a tal proposito, durante il Festival proietteremo anche un filmato molto significativo con numerose testimonianze di attori, scrittori, attrici e registe.Italia Independent, brand di creativit e stile fondato da Lapo Elkann, sar partner ufficiale della manifestazione. Ambasciatore dellitalianit nel mondo, il marchio si sposa perfettamente con il progetto.