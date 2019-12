18/12/2019, 18:28

Gioved 19 dicembre 2019 alle 20.30 proiezione con il cast al Nuovo Cinema Aquila per Pinocchio di Matteo Garrone. A introdurre il film al pubblico in sala, insieme al direttore artistico del Cinema Mimmo Calopresti, il collaboratore alla sceneggiatura Giulio Troli e i piccoli interpreti Alessio Di Domenicantonio (Lucignolo) e Alida Baldari Calabria (la Fatina).Pinocchio torna al cinema in un nuovo adattamento firmato da Matteo Garrone, con il Premio Oscar Roberto Benigni nei panni di Geppetto e il piccolo Federico Ielapi in quelli del burattino pi famoso della storia: unavventura per tutta la famiglia che riporta sul grande schermo il capolavoro di Collodi e i suoi indimenticabili personaggi, dal Gatto e la Volpe al Grillo parlante, da Mangiafuoco alla Fata dai capelli turchini.Pinocchio, scritto da Matteo Garrone e Massimo Ceccherini e diretto da Matteo Garrone, vede nel cast Roberto Benigni, Federico Ielapi, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini con la partecipazione di Marine Vacth e con Gigi Proietti. Una coproduzione internazionale Italia/Francia, prodotto da Archimede con Rai Cinema e Le Pacte, con Recorded Picture Company, in associazione con Leone Film Group, in associazione con Bper Banca, con il contributo del MiBACT Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e di Eurimages, con il sostegno della Regione Lazio Avviso pubblico Attrazione produzioni cinematografiche (POR FESR LAZIO 2014-2020) Progetto Cofinanziato dallUnione Europea e Regione Lazio Fondo Regionale per il Cinema e lAudiovisivo, con il contributo della Regione Puglia (POR Puglia FESR-FSE 2014/2020) Fondazione Apulia Film Commission e della Regione Toscana Toscana Promozioni, con il contributo di CANAL+ e di CINE+. Il film sar al cinema dal 19 dicembre distribuito da 01 Distribution.