LECCE FILM FESTIVAL 14 - Dal 28 dicembre al 4 gennaio

14/12/2019, 18:16

Giunge alla quattordicesima edizione il, il concorso di cinema che riunisce i film indipendenti pi apprezzati e discussi del panorama internazionale. Il Festival si svolger quest'anno presso le Officine Culturali Ergot, il 28 e 29 dicembre 2029, e negli spazi del Museo Castromediano, il 2, 3 e 4 gennaio 2020.In programma film di animazione, fiction e documentari adatti a tutti i gusti e a tutte le et. Storie divertenti, commoventi, di denuncia. Temi come l'ambiente, l'immigrazione, la violenza sulle donne, l'adolescenza, l'omofobia, il conflitto siriano. Si percorreranno paesi lontani ma anche l'intera splendida Puglia con il focus sui nuovi film e autori locali. Imperdibili omaggi al cult movie "Ritorno al futuro", che compie 35 anni, ai Beatles e ai Pink Floyd, per il consueto spazio che il Festival dedica al mondo del rock.Il, diretto da Nicola Neto e Ornella Striani, con uno staff giovane e appassionato tutto al femminile, organizzato dal Cineclub Fiori di Fuoco in collaborazione con il Polo Biblio-Museale di Lecce e l'Unione Italiana Circoli del Cinema, con il patrocinio e il contributo del MIBACT - Direzione Generale Cinema e il partenariato di Coop Alleanza 3.0.