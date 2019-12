L'ISOLA DI MEDEA - Il 9 dicembre proiezione a Gorizia

02/12/2019, 18:35

Nelle sale italiane debuttava il 28 dicembre 1969 il film Medea di Pier Paolo Pasolini, girato fra la laguna di Grado e di Marano, Anzio e la Cappadocia. Su quel set si conobbero lo scrittore-regista pi scomodo e provocatorio del momento e la cantante lirica pi acclamata del mondo: Pier Paolo Pasolini e Maria Callas. Cinquantanni dopo riemerge, attraverso i ricordi e gli aneddoti degli amici pi cari e di chi partecip a quel set, il racconto di un amore obliquo: imprevedibile perch impossibile, eppure tangibile nellinterazione che per quasi due anni dalle riprese di Medea raccolse in un unico abbraccio Maria Callas e Pier Paolo Pasolini. Lisola di Medea, il documentario scritto e diretto da Sergio Naitza, prodotto da Lagunamovies e Karel con lapporto di Fondazione Carigo e Friuli Venezia Giulia Film Commission - produttore associato Erich Jost - intreccia le voci di Ninetto Davoli, che condivise con Pasolini momenti privati e artistici; di Nadia Stancioff, lassistente personale di Maria Callas, dei costumisti Piero Tosi e Gabriella Pescucci, del direttore di produzione Fernando Franchi, testimone di quel set; dellattore Giuseppe Gentile allepoca campione olimpionico di salto triplo, dellattrice Piera Degli Esposti che debutt con Medea nel ruolo di ancella, della scrittrice Dacia Maraini -che insieme a Pasolini, Moravia e Callas fece due lunghi viaggi in Africa- dello storico del cinema Roberto Chiesi, direttore del Centro Studi-Archivio Pasolini presso la Cineteca di Bologna; della giornalista Alessandra Zigaina, che ha ripreso i racconti di famiglia intorno allatmosfera del set e i ricordi del padre Giuseppe Zigaina, lartista amico di Pier Paolo Pasolini. Lisola di Medea, uscito nel 2017 per celebrare i 40 anni dalla morte di Maria Callas con anteprima allInternational Athens Film Festival e su Rai5, Premio Fellini al Tiburon Film Festival - California, torna sugli schermi nei 50 anni da Medea in una versione rieditata con lintervista inedita al Premio Oscar Dante Ferretti, che proprio con Medea esordiva firmando la sua prima scenografia. la Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia a presentare il film in anteprima con un evento che coinvolger molti protagonisti: appuntamento luned 9 dicembre, sugli schermi del Kinemax, per una duplice proposta, incontro e proiezione, realizzata in collaborazione con lAssociazione Europa Cultura e con lAssociazione Palazzo del Cinema Hisa filma e Trasmedia Srl. Alle 18.30 innanzitutto in programma il talk che vedr protagonisti Ninetto Davoli, Giuseppe Gentile, Nadia Stancioff, Alessandra Zigaina, Davide Toffolo e Sergio Naitza. Condurr il dialogo la giornalista Arianna Boria, caposervizio della redazione Cultura e Spettacoli del quotidiano Il Piccolo. Preceduta da un vin dhonneur a cura di Borgo San Daniele e Fattoria Zoff, alle 20.15 prender inizio la proiezione del film, di cui per loccasione esce il dvd prodotto grazie alla collaborazione con la Fondazione Carigo. Lingresso gratuito sia per lincontro che per la proiezione.Maria e Pier Paolo: due anime sensibili e molto fragili nel 1969, mentre prendevano il via le riprese di Medea: seppero creare un rapporto artistico e umano profondo, delicato e speciale. Il documentario indaga su un momento particolare della vita della divina Callas: il film Medea fu la sua prima e unica prova dattrice al cinema, un momento di riscatto contro lumiliazione subita da Onassis e un mettersi alla prova poich come cantante dopera era ormai al tramonto, mentre lincontro con Pasolini, uomo colto e sensibile, le diede nuova forza e linfa artistica. Da quel set nacque una tenera amicizia e, in Maria, una visione damore illusoria e irraggiungibile. Alcuni frammenti delle lettere e poesie che il regista e la cantante si scambiarono, letti da voci off, diventano immagine viva grazie alle illustrazioni di Toffolo, e segnano come capitoli il documentario, approfondendo i dettagli di un rapporto delicato e sincero.Lisola di Medea 2019 ci porter a tu per tu con i ricordi di Dante Ferretti: sul set con Pasolini ci siamo sempre dati del lei ricorda Ferretti nel film Il suo rapporto con Maria Callas andava avanti con una forte amicizia, sembravano due innamorati, era bello vedere questo risvolto di Pier Paolo, mi ha toccato molto. Anche dopo le riprese e la sera stavano insieme, si vedeva che Pasolini era molto toccato da questo probabile, impossibile amore A Pier Paolo Pasolini devo tutto: mi ha aiutato a maturare nel lavoro e a crescere come persona, mi ha dato fiducia chiamandomi per fare Medea, uno dei ricordi pi belli della mia vita. Particolari inediti illuminano nel film lincontro Callas - Pasolini, insieme a ricordi del set dellisola di Grado e della laguna: un luogo dove Pasolini ritrovava le sue radici friulane e dove amava ritirarsi per scrivere e pensare e nel quale soggiorn spesso anche la Callas. A far da corollario le voci delle comparse del film, reclutate nellisola di Grado: un punto di vista popolare, ricco di piccole curiosit. Lisola di Medea un film realizzato con il sostegno del produttore associato Erich Jost, per la fotografia di Luca Melis e con il montaggio a cura di Davide Melis. Premio Fellini per la migliore regia al Tiburon Film Festival - California, Lisola di Medea stato proiettato al 23* Athens international Film Festival nella Danaos Hall. I disegni animati dellartista Davide Toffolo, illustratore notissimo oltre che rocker celebrato e le musiche di Marco Rocca scandiscono Lisola di Medea, sul filo rosso dellepistolario fra Maria Callas e Pier Paolo Pasolini, intrecciato in seguito al loro incontro speciale sul set del film.