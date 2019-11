LA FRECCIA AZZURRA - Torna al cinema il 2 dicembre in versione restaurata

28/11/2019, 16:42

Torna, in una versione restaurata con risoluzione 2K, grazie al sostegno di SIAE - Societ Italiana degli Autori ed Editori in collaborazione con Lanterna Magica e Biblioteche di Roma, un intramontabile capolavoro del cinema danimazione, La Freccia Azzurra diretto da Enzo DAl (Italia, Svizzera, Lussemburgo, 1996, DCP, 93', Colore) liberamente tratto dal racconto di Gianni Rodari. Nel film, Rodari fa il suo ingresso per intero portando con s la sua struttura, dalla quale inscindibile: con tutti i suoi personaggi, le sue parole, le sue musiche, i suoi colori e i suoi ritmi. Dai negativi originali stato possibile ottenere, attraverso un completo restauro delle immagini e del sonoro curato da Studio Emme e Image & Light in collaborazione con la Cineteca Nazionale, una nuova copia digitale che restituisce appieno la straordinaria qualit tecnica originale del lavoro.Scritto da Gianni Rodari nel 1954 il racconto, a distanza di 65 anni, sa parlare con poesia e semplicit ai bambini di oggi esattamente come a quelli di allora dichiarano Maria Fares e Roberto Baratta produttori di Lanterna Magica -. La sua trasposizione cinematografica risale al 1996, il film, suggestivo e intenso, amato da bambini di ogni et. Aver restaurato e dato nuova vita alla pellicola concludono Fares e Baratta- ci sembra unoperazione perfetta soprattutto in considerazione di quando ci avviene, nel centenario della nascita di Rodari e non solo come omaggio allautore e alla sua favolistica, ma anche per il ruolo importante che La Freccia Azzurra ha avuto nella cinematografia italiana avendo riportato il cinema di animazione nazionale nelle sale. Continua cos il lavoro che Alice nella citt dedica ai classici contemporanei, ai film del passato restaurati e riproposti ai ragazzi per la loro forza e attualit. Dopo Mignon partita di Francesca Archibugi (1988), La fine del Gioco di Gianni Amelio (1970), Compagni di scuola di Carlo Verdone (1988) e Come te nessuno mai di Gabriele Muccino (1999).Tanti saranno nel 2020, i tributi dedicati al Maestro della fantastica. Per questo, a pochi mesi dal centenario dalla nascita di Gianni Rodari: Insieme alle Biblioteche di Roma, abbiamo immaginato dichiarano Gianluca Giannelli e Fabia Bettini Direttori Artistici di Alice nella citt - dinaugurare il progetto Luned 2 dicembre partendo dal Teatro San Raffaele di Roma per rinnovare un appuntamento con le scuole del Trullo, eredi degli scolari della signorina Maria Luisa Bigiaretti tanto cari a Gianni Rodari.Un modo per ribadire la necessit di partire dai bambini, per far intuire allinfanzia che possono esserci sempre nuove possibilit per immaginare un mondo migliore. Ricordiamo Gianni Rodari - dichiara il presidente delle Biblioteche di Roma, Paolo Fallai - perch uno degli autori pi importanti della nostra letteratura e perch ha speso la sua vita per abbattere ogni barriera che limitasse la creativit, ogni muro che recintasse il pensiero, ogni luogo comune che mortificasse le parole.Abbiamo il dovere di raccontare Gianni Rodari alle generazioni che hanno la fortuna di poterlo leggere e la sfortuna di non poterlo conoscere.Se una societ basata sul mito della produttivit (e sulla realt del prodotto) ha bisogno di uomini a met - fedeli esecutori, diligenti riproduttori, docili strumenti senza volont - vuol dire che fatta male e che bisogna cambiarla. Per cambiarla occorrono uomini creativi, che sappiano usare la loro immaginazione.Queste parole di Gianni Rodari conclude Fallai- sono state pubblicate 46 anni fa. E spiegano perch lo ricordiamo oggi con tanta gratitudine tanta passione.Il film, accompagnato dalla meravigliosa colonna sonora di Paolo Conte e dalle voci di Dario Fo e Lella Costa, il racconto di un personaggio moderno, una befana, quasi baronessa un po tirchia e acida che si dovuto adattare al consumismo e alle logiche contemporanee: non la strega cattiva da temere n la signora buona che porta i regali ai bambini nuovi, la Befana vive dei giocattoli che riesce a vendere, come una qualsiasi imprenditrice. Per questo non pu portare la freccia azzurra al piccolo Francesco, n accontentare i tanti bambini che le scrivono le letterine, e di cui Teresa annota pazientemente i nomi in un taccuino. Per questo i giocattoli che ha esposto in vetrina, il capostazione, il manovratore e il macchinista della Freccia azzurra, il pilota dellaereo, il capitano Mezzabarba, il capo pellerossa Penna dargento, le bambole, gli ingegneri del Meccano, le marionette, i pastelli colorati, lorso giallo e Spicciola, un cane peluche, decideranno di scappare per far felici i bambini poveri, tra cui Francesco. Una storia tuttaltro che buonista o smielata che resta ancora attuale anche oggi.Il lavoro proseguir durante lanno, grazie alliniziativa "Scelte di classe - Cinema a Scuola", - www.sceltediclasse.com che da tre anni Alice nella citt conduce nellambito del Piano Nazionale del Cinema per la Scuola, promossa dal Miur e dal Mibact. La Freccia Azzurra di Enzo DAl" e "La famosa invasione degli orsi in Sicilia di Lorenzo Mattotti", saranno inseriti nel catalogo 2020 delle proposte didattiche a cui gli insegnanti potranno attingere per accompagnare i ragazzi al cinema per riscoprire due classici contemporanei. I film saranno raccontati e scavati attraverso una scheda critica, arricchita da sequenze, prolungamenti dedicati al cinema per ragazzi, video recensioni e bibliografie che permettono di rimbalzare da una visiona allaltra per costruire percorsi tematici legati alle grandi domande. Unoccasione unica per rivivere le avventure scritte da due grandi Autori della letteratura contemporanea italiana, Dino Buzzati e Gianni Rodari, arricchite da incontri e laboratori che apriranno terreni di confronto, spunti per discussioni in classe e al cinema