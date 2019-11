24/11/2019, 11:16

Il giovane attore Roman Griffin Davis, che interpreta il protagonista Jojo Rabbit Betzler, e il produttore Carthew Neal sono stati protagonisti deldove hanno presentato "", il nuovo film diretto dal regista neozelandese Taika Waititi che arriver nelle sale italiane il 16 gennaio 2020, distribuito da The Walt Disney Company Italia.Film di apertura della kermesse cinematografica in programma dal 22 al 30 novembre, "" stato presentato venerd sera alla cerimonia di apertura presso il Cinema Massimo di Torino, introdotta dal direttore del Torino Film Festival Emanuela Martini, alla presenza di numerose personalit del mondo dello spettacolo italiano e internazionale tra cui Carlo Verdone (Guest Director di questa edizione del Festival), Barbara Steele, Maurizio Zaccaro, Marco Tullio Giordana, Cristina Comencini, Bruce McDonald, Enzo Monteleone, Teona Strugar Mitevska, Daniel McVicar, Anna Mazzamauro, Vladimir Luxuria e altri ancora, oltre a diverse autorit cittadine.Dopo la proiezione gli ospiti hanno potuto incontrare Roman Griffin Davis e il produttore Carthew Neal allinterno della Mole Antonelliana dove si tenuto il consueto brindisi inaugurale.Diretto da Taika Waititi, regista di Thor: Ragnarok e del mockumentary Vita da Vampiro - What we do in the Shadows con il quale vinse il premio per la Migliore sceneggiatura al Torino Film Festival nel 2014, Jojo Rabbit tratto dal romanzo Il Cielo in Gabbia di Christine Leunens ed una satira sferzante e spiazzante del nazismo e dei suoi miti. "" ha vinto il People's Choice Award all'ultimo Festival di Toronto.Il film racconta la storia di un ragazzino di 10 anni, il giovanissimo Jojo Betzler (Roman Griffin Davis), che non riesce a relazionarsi con i suoi coetanei. Sempre impacciato, viene appunto chiamato "" - coniglio - per sottolineare, con la crudelt di certi bambini sostenuti dagli adulti in divisa nazista, le sue difficolt. Per cercare di affrontare un mondo che gli sembra sempre ostile, Jojo si rivolge allora al suo amico immaginario che ha il volto di Adolf Hitler, interpretato dallo stesso regista Taika Waititi. Ma il giovanissimo comincia a porsi molte domande sulla legittimit di quanto gli viene insegnato a scuola e nel campo di addestramento, quando scopre che la madre (Scarlett Johansson) nasconde in soffitta Elsa (Thomasin McKenzie), una ragazza ebrea. Tra Jojo e Elsa nasce un'amicizia che porta il ragazzino a guardare con altri occhi quanto sta succedendo intorno a lui e a dubitare sulla bont degli insegnamenti relativi al nazismo che riceve.