CINEREGIO - Chiusa a Fiuggi l'assemblea annuale

21/11/2019, 18:56

Si conclusa oggi a Fiuggi lAssemblea Annuale di Cine-Regio, network europeo dei Fondi regionali per il cinema e laudiovisivo che coinvolge circa 50 fondi europei, tenutasi questanno per la prima volta in Italia, dal 18 al 20 novembre. Il network Cine-Regio, attivo dal 2005, svolge attivit di studio e ricerca sullaudiovisivo con le principali istituzioni europee, in particolare sul tema dei supporti e fondi nel campo dellaudiovisivo.L Assemblea annuale stata loccasione per i direttori e i rappresentanti dei Fondi Regionali europei, presso lHotel Ambasciatori di Fiuggi, di confrontarsi sui punti di maggiore attualit relativi ai fondi, alle tematiche di green set e alle nuove linee di sviluppo strategico dell'audiovisivo internazionale.Liniziativa Cine-Regio annual meeting, Fiuggi 18-20 novembre 2019 realizzata da Roma Lazio Film Commission in collaborazione con Regione Lazio e Ass.For.SEO nellambito della Sovvenzione Globale MOViE UP 2020 della Regione Lazio, a valere sul Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 20142020, finalizzata allo sviluppo e consolidamento delle competenze degli operatori per linnovazione e linternazionalizzazione del settore audiovisivo.Il 18 novembre si svolta la conferenza stampa di presentazione dellAssemblea annuale Cine-Regio, presso la Sala Consiliare del Municipio di Fiuggi, alla presenza dei Direttori dei Fondi Europei per il Cinema e con gli interventi di Sara Battisti-Consigliere Regionale del Lazio, Alioska Baccarini-Sindaco di Fiuggi, Gerlinde Seitner-Presidente Cine-Regio e Cristina Priarone-Direttore Generale di Roma Lazio Film Commission.Roma Lazio Film Commission, attiva per la promozione del fondo Lazio Cinema International della Regione Lazio dedicato alla coproduzione, inoltre impegnata nello sviluppo di accordi internazionali che possano aprire nuove strade ai produttori del Lazio. Dopo le attivit per la coproduzione realizzate da Roma Lazio Film Commission con i paesi dei Balcani e con il recente accordo siglato con la Rabinovich Foundation di Israele, durante Cine-Regio stata siglata la firma del protocollo di intesa Regional Development and Co-Production Agreement fra Wallimage, Fondo della Vallonia in Belgio, Roma Lazio Film Commission e Ass.For.SEO, alla presenza di Paolo Luci-Presidente Ass.For.SEO, Benjamin Van Hagendoren-Project Manager Wallimage, Luciano Sovena-Presidente Roma Lazio Film Commission. Il protocollo mira allo sviluppo di iniziative comuni per il settore cinematografico e audiovisivo, nellambito della coproduzione, che Film Commission da sempre considera leva di sviluppo per tutto il settore. Il protocollo con Wallimage stato attivato, nellambito della Sovvenzione Globale MOViE UP 2020, in considerazione del trend positivo di coproduzioni che negli ultimi anni sono state realizzate tra Italia e Belgio.Il 19 novembre, al termine dei lavori, si svolta la serata di gala presso lIstituto Professionale di Stato dei Servizi Enogastronomici e dellOspitalit Alberghiera Michelangelo Buonarroti di Fiuggi, alla presenza dei rappresentanti istituzionali, Albino Ruberti-Capo di Gabinetto della Regione Lazio, Mauro Buschini-Presidente del Consiglio Regionale, Sara Battisti-Consigliere Regionale del Lazio, Luciano Sovena-Presidente di Roma Lazio Film Commission, Cristina Priarone - Direttore generale di Roma Lazio Film Commission.Nel corso della serata, i membri di Cine-Regio hanno potuto apprezzare le specialit culinarie preparate dai ragazzi dellIstituto Alberghiero Michelangelo Buonarroti, e applaudire calorosamente lo spettacolo Solo Anna dedicato ad Anna Magnani, di e con Lidia Vitale.Il 20 novembre, a conclusione del Meeting, i membri di Cine-Regio, hanno preso parte al Location Tour sul territorio con la visita di Anagni, dove hanno potuto ammirare le bellezze della Cattedrale e visitare il Museo della Cattedrale, in un percorso che ha permesso loro di conoscere le vicende storiche del luogo.