GIORNATE DEL CINEMA MEDITERRANEO 10 - Dal 18 al 30 novembre a Iglesias

Iglesias rinnova l'appuntamento con le "". Dal 18 al 30 novembre 2019 il Centro Culturale - Casa del Cinema della splendida cittadina mineraria ospiter mostre, incontri e tanto cinema sul tema Identit, Lavoro, Diritti, Sardegna,Trasformazione.Venerd 22 si accenderanno le luci anche per la rassegna "Visioni Sarde nel mondo".La manifestazione promossa e organizzata dal Centro Iniziative Culturali ARCI - Iglesias.Il regista, direttore artistico del festival, sintetizza cos il senso e lo spirito della kermesse: "".Il programma proposto ricco e diversificato. Ecco, in ordine cronologico, i titoli in tabellone.Luned 18 novembre (Anteprima)Ore 18.00 - Documentario La FAMIGLIA, LA PATRIA di Alberto Diana. A seguire l'inaugurazione della mostra fotografica sull'Africa Orientale Italiana ITALIANI BRAVA GENTE.Ore 20.30 - Documentario L'ULTIMO PUGNO DI TERRA di Fiorenzo Serra.Gioved 21 novembreOre 18.00 - Presentazione del libro ANTONIO GRAMSCI - L'UOMO FILOSOFO di Gianni Fresu.Venerd 22 novembreOre 18.00 - VISIONI SARDE NEL MONDO con IL NOSTRO CONCERTO di Francesco Piras, SONUS di Andrea Mura, SPIRITOSANTO HOLY SPIRIT di Michele Marchi, THE WASH LA LAVATRICE di Tomaso Mannoni, WARLORDS di Francesco Pirisi, ECCOMI (FLAMINGOS) di Sergio Falchi, LA NOTTE DI CESARE di Sergio Scavio, DANS LATTENTE di Chiara Porcheddu.Ore 20.00 - Apertura della X edizione delle Giornate del Cinema del Mediterraneo, 1a parte: Il cinema e l'audiovisivo come strumento di conoscenza e crescita culturale.Ore 21.00 - Fiction FIORE GEMELLO di Laura Luchetti.Sabato 23 novembreOre 18.00 - Presentazione del volume AL CASTEDDU - BREVE STORIA DEL CAGLIARI CALCIO A VIGNETTE di Massimo Piga. Dello stesso autore seguir l'inaugurazione della mostra MAP.Ore 20.30 - Documentario NON MI BASTA MAI di Guido Chiesa e Daniele Vicari.Luned 25 novembre(Carbonia - Fabbrica del Cinema) Documentario LA SCOMPARSA DI MIA MADRE di Beniamino Barrese. Saranno presenti il regista e la protagonista Benedetta Barzini.Marted 26 novembreOre 18.00 - Presentazione PROGETTO MNEMOTECA - L'IMPORTANZA DEGLI AUDIOVISIVI NEL RECUPERO DELLA MEMORIA ORALE DEL LAVORO E DELLE STORIE INDIVIDUALI E COLLETTIVE DEL TERRITORIO.Ore 20.00 - Cortometraggio GABRIEL di Enrico Pau.Ore 20.30 - MONOLOGHI di Davide Grillo.Ore 21.00 - Fiction SOFIA di Meryem Benm'Barek.Mercoled 27 novembreOre 18.00 - Documentario FARE PER CAPIRE: CINQUANT'ANNI DI STORIA DELLA SOCIET UMANITARIA di Paolo Carboni. Seguir dibattito.Ore 20.30 - Documentario UNO SGUARDO ALLA TERRA di Peter Marcias.Gioved 28 novembreOre 18.00 - Fiction UNA NOTTE DI 12 ANNI di Alvaro Brechner.Ore 21.00 - Fiction LA CASA SUL MARE di Robert Gudiguian.Venerd 29 novembreOre 19.00 - Fiction MARK'S DIARY di Jo Coda.Ore 21.00 - Fiction STYX di Wolfgang Fischer.Sabato 30 novembreOre 18.00 - Presentazione del volume BANDITI A ORGOSOLO - IL FILM DI VITTORIO DE SETA di Antioco Floris.Ore 20.00 - Film BANDITI A ORGOSOLO di Vittorio De Seta.