BEYOND ARCHIVE - A Ivrea il 23 novembre

15/11/2019, 14:27

Careof, in collaborazione con Archivio Nazionale Cinema Impresa, organizza, curato da Martina Angelotti con la consulenza scientifica dellArchivio Nazionale Cinema Impresa Cineteca Nazionale. Appuntamento sabato 23 novembre alla(via Monte Navale 1, Ivrea).A partire dalla collaborazione fra due archivi, diversi ma complementari, che conservano due collezioni relative alla video arte (Careof) e al cinema dimpresa (Archivio Nazionale Cinema Impresa), BEYOND ARCHIVE nasce con lintento di sviluppare una ricerca sociale, politica e culturale. Indaga lutopia modernista da prospettive sfaccettate, partendo dal patrimonio industriale lasciato dalla figura di Adriano Olivetti. Esplora temi che includono diversi momenti della storia industriale italiana, messa a confronto con la dimensione internazionale. Un patrimonio di luoghi e idee, non semplici vestigia di un passato utopico e creativo, ma memoria viva di un progetto industriale e sociale unico al mondo. Data la specificit dei contenuti, e a partire dal tema dellarchivio che rappresenta oggi una delle questioni pi dibattute nellarte contemporanea, Careof ha attivato nel febbraio 2019 due residenze artistiche di ricerca e produzione come prima forma di investigazione. Gli artisti(BR) e il duo(CH) sono stati invitati a interagire con questo prezioso deposito di materiali. Attraverso la lettura e la reinterpretazione, larchivio diventato dunque il termometro di un tempo e uno spazio allargati, lo specchio di una citt, di un paese e di un continente.Larchivio di Ivrea fornisce un ritratto importante dellItalia post bellica e industrializzata, attraversata dal cambiamento sociale e dalle conflittualit interne al mondo del lavoro.Questa panoramica comprende lo sviluppo dei movimenti operai e post-operai, la formazione di movimenti femministi dentro e fuori le fabbriche, le riflessioni e il dibattito sui diritti, sullinnovazione tecnologica. Larchivio testimonia anche limportanza del design e dellarchitettura nel pensiero e nellazione di alcuni fra i pi illuminati personaggi del paesaggio imprenditoriale italiano fra gli anni 50 e 70.Questo materiale s lo specchio di unidea di paese e di ci che arte, impresa, design e architettura, in tempi diversi e con sensibilit diverse, hanno elaborato, ma anche uno strumento che consente agli artisti e al pubblico di attivare modelli investigativi in grado di trasfigurare questa identit, riattualizzandola o mettendola al centro della discussione.Com cambiato il lavoro e il rapporto fra produzione e societ? Quali sono oggi le riflessioni che alimentano la nostra relazione con quella memoria storica? Che immaginario ha costruito questa idea di benessere radicata nel modello capitalista? Cosa ha prodotto nel mondo extra-occidentale lutopia modernista nellepoca di de-colonizzazione?Il 23 novembre 2019, allinterno della Casa Blu Olivetti (oggi sede della societ Olivetti) di Ivrea, citt diventata oggi patrimonio UNESCO per larchitettura industriale, Beyond Archive si manifester sotto forma di due importanti momenti: una mostra di materiali audiovisivi, che presenta le opere degli artisti invitati (Beto Shwafaty; Raphal Cuomo & Maria Iorio), assieme a una selezione di materiali darchivio; un simposio internazionale.