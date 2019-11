ESTERNO / GIORNO - Tour alla Cineteca del Friuli

13/11/2019, 15:32

La nostra Friuli Venezia Giulia ospita uno degli archivi cinematografici pi importanti d'Europa: si tratta della Cineteca del Friuli, vero scrigno di tesori cinematografici gelosamente custoditi e amorevolmente restaurati grazie alla competenza di uno staff appassionato. Il tour della Casa del Cinema va cos alla sua scoperta con un tour che partir da Trieste alle 9:00 di sabato 16 novembre (con 15 minuti di tolleranza), l'arrivo previsto a Gemona alle 10:45 e saranno possibili delle fermate sulla via in base alle richieste pervenute.Ad accogliere i visitatori a Gemona ci sar Livio Jacob, fondatore assieme a Piera Patat della Cineteca e attuale presidente, oltre che presidente dell'Ass. Giornate del Cinema Muto che organizza a Pordenone l'omonimo festival. Oltre a lui avremo come guida anche Gloria De Antoni, regista, autrice televisiva e organizzatrice del festival cinematografico Le Giornate della Luce che si svolge annualmente a Spilimbergo, che con la Cineteca ha prodotto diversi documentari e che ci racconter la sua esperienza di collaborazione.La visita durer in tutto 2 ore, l'orario di ripartenza previsto tra le 12:30/13:00, con arrivo a Trieste un'ora e mezza dopo.