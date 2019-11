PIEMONTE MOVIE - L'associazione gestisce il cinema delle Valli

04/11/2019, 18:25

L'associazioneprende in gestione il cinema ospitato nella sala comunale di VILLAR PEROSA (To).Attiva dal 2000 nella promozione e diffusione della cinematografia piemontese con il 'gLocal Film Festival' (la 19a edizione dal 12 al 16 marzo 2020 a Torino), la rassegna regionale 'Movie Tellers' (la cui 3a edizione si appena conclusa con successo) e i Presdi cinematografici locali, Piemonte Movie d un nuovo corso alla sala che prende il nome CINEMA DELLE VALLI forte della propria vocazione glocal del pensare globale e agire locale.L'obiettivo di potenziare la sala valorizzando il rapporto con il territorio, rendendola punto di aggregazione socio-culturale non solo per la Val Chisone e Germanasca, ma per tutto il pinerolese.Con l'affidamento del cinema di Villar Perosa da parte del Comune, l'Associazione Piemonte Movie trova qui la sua casa. Dichiara il presidente dell'Associazione Piemonte Movie,Siamo felici che questo avvenga in una zona periferica del Piemonte e non a Torino, dove peraltro operiamo e continueremo ad operare con le nostre attivit, a partire dal gLocal Film Festival. La nostra missione sociale di promozione e diffusione del cinema realizzato e prodotto nella nostra regione passa per soprattutto dal coinvolgimento delle sale e del territorio piemontese. Anche la proposta di battezzare la sala, va in questa direzione. Lavoreremo perch tutta la Val Chisone, e non solo, si riconosca in questa fabbrica di idee e progetti per la settima arte.Il Cinema delle Valli si apre a collaborazioni anche con le pi autorevoli istituzioni cinematografiche come Museo Nazionale del Cinema e Film Commission Torino Piemonte, per dare vita a progetti ed eventi, affiancando labituale programmazione di film in prima visione ad appuntamenti come proiezioni speciali, rassegne, incontri con ospiti, laboratori per le scuole lungo tutta la stagione.Sabato 9 novembre, alle 21.00, la riapertura del cinema sar festeggiata con la proiezione a ingresso libero del film, apprezzato titolo della recente stagione cinematografica e diretto dal regista alessandrino Francesco Ghiaccio, che sar ospite in sala insieme alla giovane interprete Giulia Fiorellino.