IDFA 32 - Tanti documentari italiani a Amsterdam

25/10/2019, 19:00

Simone Pinchiorri



Dal 20 novembre al 1 dicembre 2019, ad Amsterdam (Olanda), in programma la trentaduesima edizione dell', una delle pi importanti manifestazioni a livello mondiale dedicata al documentario.L'Italia sar presente con una folta delegazione di addetti ai lavori e con tanti film presenti nella selezione ufficiale.I documentari italiani in programma alla trentaduesima edizione dell'sono" di Elisa Amoruso: sezione IDFA Luminous" di Valentina Pedicini: IDFA Competition Feature-Length" di Alina Marazzi: IDFA Focus Re-Releasing History" di Francesco Maresco: IDFA Masters" di Francesco Lorusso, Gabriele Licchelli, Andrea Settembrini: IDFA Competition Student Doc" di Yuri Ancaran: IDFA Paradocs" di Agostino Ferrente:IDFA Best of Fests" di Andrej Andreevich Tarkovskij Jr.: IDFA Competition Student Doc" di Kim Longinotto: Masters" di Gianfranco Rosi: Focus: The Villain" di Mo Scarpelli: Competition Kids & DocsParadocs: Amsterdam Art Weekend at IDFAAnche quest'anno Doc/it e ITA - Italian Trade Agency saranno presenti all'con una delegazione italiana, composta da 28 delegati e 22 societ. Grazie al contributo di Toscana Film Commission, Cinema La Compagnia, e Istituto Luce Cinecitt la delegazione si presenter al Festival con un catalogo dedicato.Questi i delegati italiani:Albolina Films - Roberto CavalliniAltara Films - Giovanni DonfrancescoAlto Piano - Matteo FrittelliB&B Film - Raffaele Brunetti, Ilaria De LaurentiisBlink Blink Prod. - Giulia AmatiDinamo Film - Cristian Berna, Ivan D'AmbrosioDoc/it - Lucia PornaroDoc Service - Fabio Aprea, Paolo Luigi De Cesare​Docudonna - Cristina BerliniDomino Film - Mohamed KenawiElliot Films - Enrico ParentiI Wonder Pictures - Andrea RomeoIcaro Communication - Clio SozzaniItalian Film Commission - Stefania IppolitiKama Productions - Riccardo BiadeneCinema La Compagnia - Martina CapaccioniLadoc - Silvia Angrisani, Lorenzo CioffiLe Talee - Agnese FontanaMichelangelo Film - Pepi RomagnoliMiramonte Film - Andreas PichlerNephila Film - Lucie Guesnier, Stefano MartoneTalpa Produzioni - Claudia PampinellaZeLIG - Heidi GronauerInfine, sono due i progetti italiani selezionati all', il mercato di co-produzione e co-finanziamento del festival. si tratta di "" di Giulia Amati e "" di Tamar Tal Anati.