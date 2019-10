TRIESTE SCIENCE+FICTION FESTIVAL 19 - Il programma

24/10/2019, 16:03

Dal 29 ottobre al 3 novembre sotto la cupola stellata del Politeama Rossetti ritorna il grande cinema di fantascienza: ledizione 2019 del Trieste Science+Fiction Festival, organizzato da La Cappella Underground, porta nel capoluogo giuliano le migliori produzioni di genere fantastico, con oltre 30 anteprime cinematografiche mondiali, internazionali e nazionali e tre concorsi alla presenza di registi, attori e autori da tutto il mondo.Questanno Trieste stata nominata Citt Europea della Scienza 2020 e ospiter la nona edizione di ESOF - Euroscience Open Forum Trieste, la pi importante manifestazione europea focalizzata sul dibattito tra scienza, tecnologia, societ e politica. Per la sua 19 edizione, anche il Science + Fiction Festival parteciper al programma proESOF in vista di ESOF2020 - Euroscience Open Forum Trieste: grazie a questa sinergia, il capoluogo giuliano si trasformer in una autentica citt della scienza e della fantascienza.In occasione del festival torna anche il Fantastic Film Forum per i professionisti del settore con tre giornata dedicate al marketing e alla distribuzione degli audiovisivi. Non mancano gli attesi Incontri di Futurologia a cura di esperti del settore, in collaborazione con gli enti scientifici del territorio, le esposizioni, i workshop e le iniziative per tutta la famiglia, i concerti jazz e i dj set che rendono Trieste Science+Fiction Festival un immancabile viaggio nel futuro per gli appassionati della fantascienza.Le proiezioni e gli eventi del Trieste Science+Fiction Festival si terranno al Politeama Rossetti, al Teatro Miela, al Cinema Ariston e alla Casa del Cinema.Tra i molti ospiti attesi, il regista Brian Yuzna, autore di pellicole cult del cinema fanta-horror degli anni 80/90, tra cui "Society - The Horror" (1989), "Re-Animator 2" (1989) e "The Dentist" (1996). Il cineasta sar presente alla manifestazione in veste di Presidente della giuria del Premio Asteroide, riconoscimento internazionale che ogni anno il festival dedica al miglior film di science-fiction e fantasy in concorso. Al Trieste Science+Fiction Yuzna festegger i primi 30 anni di "Society - The Horror" (1989), che per loccasione verr proiettato in versione restaurata alla presenza del regista. Feroce metafora in salsa splatter sulla borghesia snob americana, Society il fulminante esordio alla regia di Yuzna, nonch uno dei migliori horror sociopolitici dell'epoca. Il film verr proiettato gioved 31 ottobre alle 15.00 al Teatro Miela. Al termine della proiezione, Brian Yuzna incontrer il pubblico in una conversazione moderata da Leonardo Gandini.Atteso a Trieste il mago degli effetti speciali Phil Tippett, vincitore di due Premi Oscar e celebre per il suo contributo visivo a Il ritorno dello Jedi e Jurassic Park. Sabato 2 novembre Tippett sar presente anche alla proiezione di "Starship Troopers - Fanteria dello spazio" di Paul Verhoeven, che verr proiettato alle 11.00 presso il Teatro Miela. Domenica 3 novembre alle 17.00 al Rossetti il cineasta verr insignito del Premio Asteroide alla carriera e presenzier allanteprima italiana del documentario Phil Tippett: Mad Dreams and Monsters di Gilles Penso e Alexandre Poncet, che racconta il lavoro che sta dietro lo straordinario curriculum hollywoodiano di Tippett.Arriva a Trieste il celebre documentarista Alexandre O. Philippe, che mercoled 30 ottobre alle 17.00 al Rossetti presenter in anteprima italiana Memory: The Origins of Alien, in cui racconta le inquietanti origini del celebre film di Ridley Scott, che questanno festeggia i primi 40 anni dalluscita nelle sale. Grazie a materiali inediti appartenuti allo sceneggiatore Dan O'Bannon e al designer H.R. Giger, il documentario svela le ispirazioni alla base di Alien, dalla mitologia greca ed egizia ai fumetti underground, dalla letteratura di H.P. Lovecraft all'arte di Francis Bacon, fino alle allucinazioni oscure di O'Bannon e Giger.Presente alla manifestazione anche Aldo Lado, regista di culto degli anni 70 di film come Chi lha vista morire?, La corta notte delle bambole di vetro" e LUltimo treno della notte. Il cineasta sar presente alla manifestazione per celebrare i 40 anni del suo film sci-fi "L'umanoide" (1979) firmato con lo pseudonimo di George B. Lewis, che verr proiettato al festival sabato 2 novembre alle ore 20.00 al teatro Miela in una rara copia depoca 35mm proveniente dalla Cineteca di Bologna: un cult della fantascienza nostrana interpretato da Corinne Clry, Barbara Bach e dal triestino Ivan Rassimov nel ruolo di Lord Graal, con gli effetti speciali di Antonio Margheriti e le musiche di Ennio Morricone.Trieste Science+Fiction Festival ha nominato il celebre compositore e autore di colonne sonore italiano Fabio Frizzi membro della Giuria del Premio Mlis della Mlis International Festivals Federation. Fratello maggiore del noto conduttore televisivo Fabrizio Frizzi, uno dei collaboratori storici del regista Lucio Fulci. Per lui ha composto infatti le colonne sonore di film divenuti cult quali Zombi 2, Paura nella citt dei morti viventi, I quattro dell'apocalisse, ...E tu vivrai nel terrore! L'aldil. Nel 2003 Quentin Tarantino ha inserito nella colonna sonora del suo Kill Bill: Volume 1 un brano scritto da Frizzi presente in Sette note in nero, diretto da Fulci nel 1977.Nelledizione 2019 il festival si prepara a festeggiare altri tre anniversari spaziali, celebrando tre pietre miliari del genere sci-fi attraverso numerose iniziative. Il primo anniversario sar quello di Alien (1979), capolavoro di Ridley Scott e fortunatissimo cult fantascientifico che questanno compie i suoi primi 40 anni: per loccasione, il film verr proiettato al Trieste Science+Fiction in versione restaurata marted 29 ottobre alle 17.00 al Rossetti. Il festival festegger poi i primi 20 anni di Matrix (1999) di Lana e Lilly Wachowski, che verr proiettato in versione rimasterizzata domenica 3 novembre alle 11.00 al Rossetti. Grande attesa anche per il ritorno al cinema di Star Trek (1979) di Robert Wise, il primo film dedicato allomonima serie fantascientifica che, a 40 anni dalluscita nelle sale, verr proiettato al festival in versione restaurata venerd 1 novembre alle 11.00 al Rossetti.In collaborazione con 20th Century Fox, mercoled 30 ottobre alle 22.00 arrivano sul grande schermo del Politeama Rossetti gli attesissimi cyborg di Terminator: destino oscuro, film che riunisce, per la prima volta dopo 28 anni, il premio Oscar James Cameron con le star della serie originale Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger, dando vita a una nuova ed elettrizzante avventura che riprende da dove ci aveva lasciati Terminator 2 - Il giorno del giudizio. Dietro la macchina da presa il regista Tim Miller, gi autore del film Deadpool e della serie Netflix Love, Death & Robots.Gioved 31 ottobre appuntamento alle 20.00 al Rossetti con lanteprima italiana di Iron Sky - The Coming Race di Timo Vuorensola, secondo capitolo di una delle commedie fantascientifiche pi apprezzate degli ultimi anni. Stavolta la Terra dovr vedersela con i Vril, una razza di rettili umanoidi mutaforma, arrivati al centro del pianeta 65 milioni di anni fa. Il film verr proiettato alla presenza del regista Timo Vuorensola, che gioved 31 ottobre parteciper anche al Fantastic Film Forum.Venerd 1 novembre alle 15.00 al Rossetti arriva in anteprima italiana "Last sunrise" di Wen Ren, uno dei primi film di fantascienza realizzati in Cina e presentati nel circuito dei festival: un'opera che riflette la luce dello spirito umano che brilla nei momenti pi bui.Sabato 2 novembre alle 17.00 sempre al Rossetti anteprima italiana di "Ghost Town Anthology": presentato in concorso al Festival di Berlino 2019, il film unopera ibrida del canadese Denis Ct, che dal 2005 si guadagnato una solida reputazione nei maggiori festival internazionali come autore indipendente tanto in Canada quanto all'estero.A chiudere la manifestazione triestina domenica 3 novembre sar invece Zombieland - Doppio colpo di Ruben Fleischer che, reduce dal successo di "Benvenuti a Zombieland", firma un nuovo capitolo per lo zombie movie pi esilarante di sempre. Il film verr proiettato al termine della cerimonia di premiazione del Festival, che comincer alle ore 20.30.Gioved 31 ottobre appuntamento al Science Centre Immaginario Scientifico con Speed Science. Scienza da brivido, un evento dedicato a tutta la famiglia (bambini +8 anni). Nella notte pi spaventosa dell'anno, pu accadere di tutto: trasformarsi in scienziati o incontrare fantasmi, zombie, e assistere alla manifestazione di forze soprannaturali! Parola di Immaginario Scientifico, con cui il TS+FF collabora nella proposta di uno dei pi divertenti appuntamenti scientifici del programma. L'attivit, inclusa nella apertura speciale serale del museo di Grignano, coinvolge sia bambini che adulti in un'attivit a tempo, attraverso quattro postazioni da esplorare a rotazione.Il 20 luglio del 1969, dopo quasi trenta ore di diretta televisiva, la voce di Tito Stagno fece toccare a un intero paese, incollato agli schermi delle tv in bianco e nero, il suolo lunare. Venerd 1 novembre alle 16.00 al Teatro Miela ricorderemo insieme al leggendario giornalista RAI quella incredibile telecronaca al buio, in una magica notte di 50 anni fa. Modera lincontro il giornalista Emilio Cozzi.Trieste Science+Fiction Festival il pi importante evento italiano dedicato ai mondi della fantascienza e del fantastico. Cinema, televisione, new media, letteratura, fumetti, musica, arti visive e performative compongono l'esplorazione delle meraviglie del possibile. Fondato a Trieste nell'anno 2000 ha raccolto l'eredit dello storico Festival Internazionale del Film di Fantascienza di Trieste svoltosi dal 1963 al 1982, la prima manifestazione dedicata al cinema di genere in Italia e tra le prime in Europa.La selezione ufficiale del Trieste Science+Fiction Festival presenta tre concorsi internazionali: il Premio Asteroide, competizione internazionale per il miglior film di fantascienza di registi emergenti a livello mondiale, e i due Premi Mlis dargento della Mlis International Festivals Federation per il miglior lungometraggio e cortometraggio di genere fantastico europeo. La sezione Spazio Italia ospita il meglio della produzione nazionale. Immancabili, infine, gli Incontri di Futurologia dedicati alla scienza e alla letteratura, in collaborazione con le istituzioni scientifiche del Sistema Trieste, e la consegna del premio alla carriera ad un maestro del fantastico.Trieste Science+Fiction Festival organizzato da La Cappella Underground, storico cineclub triestino fondato nel 1969. La manifestazione si avvale del contributo, collaborazione e sostegno dei seguenti enti promotori: MiBAC Direzione Generale Cinema, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Comune di Trieste, Fondazione CRTrieste, Fondazione Benefica Kathleen Foreman Casali, ARPA FVG LaREA, Universit degli Studi di Trieste, e dei principali enti scientifici del territorio, AREA Science Park, ICGEB, ICTP, INAF Osservatorio Astronomico di Trieste, IS Immaginario Scientifico Science Centre, SISSA, Universit Popolare di Trieste.Trieste Science+Fiction Festival membro ufficiale del board della Mlis International Festivals Federation e fa parte dell'AFIC - Associazione Festival Italiani di Cinema. Il Festival riconosciuto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia tra i progetti triennali di rilevanza regionale di interesse internazionale in campo cinematografico. La manifestazione si avvale del patrocinio dei principali enti scientifici del territorio e partecipa al programma proESOF in vista di ESOF2020 - Euroscience Open Forum Trieste.Il Trieste Science+Fiction Festival si avvale della collaborazione dei seguenti media partner: RAI 4, Il Piccolo, Cineuropa, Ciak, Nocturno, Fantascienza.com, Cinematographe, Quinlan, Sentieri Selvaggi, Cine Clandestino, Taxi Drivers, Bad Taste, CinemaItaliano.info, Long Take, Cine Lapsus, Blow Out.La sede principale della manifestazione, grazie alla collaborazione del Comune di Trieste e del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, il Politeama Rossetti. Il palazzo della Casa del Cinema di Trieste, sede delle maggiori associazioni di cultura cinematografica del territorio, il quartier generale della manifestazione e con la collaborazione del Teatro Miela ospita le sezioni collaterali del festival, mentre altre iniziative e programmi speciali sono previsti nella sala d'essai del Cinema Ariston.