ERMITAGE. IL POTERE DELL'ARTE - Le sale UCI

Nelle multisala del circuito UCI Cinemas prosegue la nuova stagione de La Grande Arte al Cinema di Nexo Digital. Il prossimo appuntamento con Ermitage Il Potere dellArte, una produzione originale3D Produzioni e Nexo Digital,realizzata in collaborazione conVillaggio Globale InternationaleSky Arte,il patrocinio di Ermitage Italia e il sostegno diIntesa Sanpaolo. Il docufilm diretto da Michele Mally su soggetto di Didi Gnocchi, che firma anche la sceneggiatura con Giovanni Piscaglia, stato realizzato con la piena collaborazione del Museo Statale Ermitage di San Pietroburgo e del suo Direttore Michail Piotrovskij per raccontare il museo in maniera inedita ed emozionante, attraverso i secoli della storia Russa e le vicende culturali che hanno portato allo sviluppo delle sue collezioni nel cuore della citt.A guidare gli spettatori in questo viaggio lattore Toni Servillo, che reciter brani tratti da poesie e romanzi e narrer le grandi storie che hanno attraversato quelle strade, dalla fondazione di Pietro I allo splendore di Caterina la Grande, dal trionfo di Alessandro I contro Napoleone, alla Rivoluzione del 1917 fino ai giorni nostri. Le immagini spettacolari, accompagnate dalla splendida colonna sonora di Dmitry Igorevich Myachin, trasporteranno il pubblico nei grandiosi interni del Museo e del Palazzo dInverno, nel Teatro, nelle Logge di Raffaello, nella Galleria degli Eroi del 1812. Uno spazio speciale dedicato ai laboratori di restauro e conservazione di Staraya Derevna, i suoi tesori archeologici e la sezione di Arte Moderna e Contemporanea dellEdificio dello Stato Maggiore, che custodisce le straordinarie collezioni Shchukin e Morozov, con la pi grande raccolta di Matisse al mondo.La citt verr presentata nella sua veste diurna e negli splendori delle sue notti: la Prospettiva Nevskij, il lungoneva, i ponti, il complesso dellErmitage, il Cavaliere di Bronzo, le statue di Pushkin, Gogol e Caterina la Grande (amica di penna di Diderot e Voltaire), le dimore nobiliari che si affacciano sui canali. I grandi architetti italiani che disegnarono San Pietroburgo Trezzini, Rastrelli, Quarenghi sono i progettisti dei palazzi pi belli; ma lanima di San Pietroburgo e della Russia sfuggente e prova a raccontarla anche una coppia di Roofers, giovani in cerca dinfinito che si arrampicano sui tetti della citt offrendo prospettive sorprendenti.Ad arricchire il suo ritratto di San Pietroburgo e del suo museo c Aleksandr Sokurov, che con il film Arca Russa ha interpretato lErmitage come un luogo sospeso nel mondo e nel tempo, in perenne navigazione sul mare della storia. Oltre a lui e al Direttore Generale del Museo Statale Ermitage Michail Piotrovskij, intervengono nel docu-film lo scrittore Orlando Figes, il Direttore dellAccademia Russa di Belle Arti Semyon Michailovsky, la Curatrice del Dipartimento Arte Fiamminga dellErmitage Irina Sokolova, lo Storico della Letteratura Evgeniy Anisimov, la Curatrice del Dipartimento di Arte Veneta dellErmitage Irina Artemieva, lo Storico dellArte Ilia Doronchenkov, il Curatore della Library of Congress di Washington Harold Leich e il Direttore della National Gallery di Londra Gabriele Finaldi.Le multisala che proietteranno Ermitage Il Potere dellArte dal 21 al 23 ottobre alle 18:00 e alle 20:00 sono: UCI Bicocca (MI), UCI Casoria (NA), UCI Montano Lucino (CO), UCI Firenze, UCI Fiumara (GE), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise, UCI Messina, UCI Mestre, UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Orio, UCI Parco Leonardo (RM), UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma, UCI Reggio Emilia, UCI Roma Est, UCI Romagna Savignano sul Rubicone, UCI Torino Lingotto e UCI Verona.Quelle che lo proietteranno il 21 e 22 ottobre alle 20:00 e il 23 ottobre alle 18:00 e alle 20:00 sono: UCI Ancona, UCI MilanoFiori, UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Curno (BG), UCI Ferrara, UCI Fiume Veneto (PN), UCI Perugia, UCI Porto SantElpidio, UCI Sinalunga.UCI Alessandria, UCI Arezzo, UCI Bolzano, UCI Cagliari, UCI Catania, UCI Certosa (MI), UCI Showville Bari (BA), UCI Palermo, UCI Red Carpet Matera, UCI Senigallia (AN), UCI Luxe Marcon, UCI Villesse (GO), UCI Jesi (AN), UCI Pesaro, UCI Fano (PU), UCI Palariviera (San Benedetto del Tronto) e UCI Seven Gioia del Colle (BA) parteciperanno alle proiezioni il 21 e 22 ottobre alle 20:00.Il Multisala Gloria by UCI Cinemas proietter levento il 22 ottobre alle 20:00. UCI Piacenza proietter levento il 22 ottobre alle 20:00 e il 23 ottobre alle 18:00 e alle 20:00.