SE MI VUOI BENE - Presentazione a Torino con il cast

15/10/2019, 22:11

Interamente realizzato a Torino per 6 settimane tra marzo e aprile scorsi, arriva in sala a partire da gioved 17 ottobre, la commedia diretta da Fausto Brizzi, prodotta da Luca Barbareschi per Casanova Multimedia e distribuita da Medusa Film.Un film terapeutico - sostiene il regista che porta in Italia un genere poco frequentato come quello della dramedy e che ruota intorno al concetto di amicizia, valorizzandola proprio nei momenti di difficolt.Il progetto tratto dallomonimo best seller del regista tradotto in trenta paesi stato realizzato interamente in Citt, con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte e con una troupe composta per pi del 50% da professionisti locali (tra cui si segnalano, ad esempio, la Location Manager Cristina Vecchio, il Direttore di Produzione Daniele Morini e la Casting Director Laura Leonardi).Siamo molto soddisfatti di aver accolto in Citt una produzione che porta sul grande schermo un cast tecnico e artistico di grande bravura e di indiscutibile notoriet: dal regista Brizzi ai tanti nomi di spicco del cinema italiano, a partire dal protagonista Claudio Bisio, a Sergio Rubini, da Flavio Insinna a Lucia Ocone solo per citarne alcuni. Cos il Presidente di FCTP Paolo Damilano commenta le riprese piemontesi del film, aggiungendo che siamo lieti che il regista abbia scelto Torino per realizzare questo progetto che trasferisce in immagini un successo editoriale non solo italiano. Siamo certi che le tante location cittadine utilizzate abbiano saputo valorizzare al meglio la storia e le intenzioni del regista stessoLe riprese hanno coinvolto svariati luoghi ed edifici torinesi, tra cui: la Sala Duomo delle OGR, il Polo del 900, il Circolo del Tennis Sporting cos come il Circolo Eridano, fino alle riprese effettuate presso il Ristorante Soul Kitchen che, nella finzione, si trasformato nel negozio delle chiacchere dove il protagonista Diego/Bisio incontra Massimiliano/Rubini.Al centro delle riprese anche varie location di Nuvola Lavazza (hall, Museo, Ristorante Condividere), mentre svariati ciak si sono svolti in esterna presso il Parco del Valentino."Se mi vuoi bene" stato realizzato con il contributo del POR FESR Piemonte 2014-2020 - Azione III.3c.1.2 - bando "Piemonte Film TV Fund" e con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.