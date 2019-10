DOCUDONNA 1 - A Massa Marittima dal 25 al 27 ottobre

14/10/2019, 18:54

DocuDonna il primo ed unico festival internazionale di documentari al femminile, con sede in Toscana, ideato e diretto da Cristina Berlini, con lAssociazione Culturale Gremigna in collaborazione con il Comune di Massa Marittima. DocuDonna intercetta una produzione cinematografica davanguardia: il documentario con linguaggi originali e innovativi e la recente produzione cinematografica delle donne.10 NUOVISSIMI DOCUMENTARI diversi tra loro per stili, narrazioni, nazionalit. TRE i PREMI: due, di 1000 ciascuno, assegnati dalla Giuria al Miglior Documentario Italiano e al Miglior Documentario Internazionale. Il terzo, PREMIO SPECIALE CINEMA&DONNE, verr consegnato da Paola Paoli e Maresa DArcangelo, organizzatrici del Festival Internazionale Cinema e Donne di Firenze.25 ottobre, mattina: Silvia Lelli, antropologa culturale e visuale terr un INCONTRO in AULA MAGNA della IIS B. Lotti di Massa Marittima, dal titolo: Il documentario spiegato ai ragazzi: il cinema documentario, la storia e lo sguardo delle donne.25 ottobre, pm: nella bellissima Sala dellAbbondanza, presentazione del Programma del Festival, dei membri della Giuria - Anna Kauber, regista e scrittrice; Giuseppe Borrone, storico del cinema; Teresa Paoli, giornalista e regista; Rose Casella, regista, produttrice e artista; Silvia Lelli, documentarista e antropologa - e delle registe presenti in sala, seguita da una panoramica sulle opere con visione dei trailers.proiezione del documentario fuori concorso In questo mondo di Anna Kauber, vincitore di Italiana.Doc all'ultimo Festival di Torino.25 ottobre, sera: proiezione dei primi due film in concorso26 ottobre: proiezione dei documentari in concorso. Le registe presenti in salarispondono alle domande del pubblico - vedi Programma allegato.27 ottobre, mattina: documentario in concorso e incontri col pubblico. Portale delle Arti: VIDEO INSTALLAZIONE The Fabric of the World a cura di Cristina Picchi e presentazione del libro "Donne 4.0" di Darya Majidi.27 ottobre, pm: TAVOLA ROTONDA Il cinema: lo sguardo delle donne, con ospiti e professionisti del settore.27 ottobre, sera: PREMIAZIONE. DocuDonna vanta preziose collaborazioni sul territorio come quelle con la Startup Love Maremma e con il leader del turismo su due ruote Massa Vecchia Bike Hotel a Massa Marittima. Festival dei Popoli , Festival Internazionale Cinema e Donne di Firenze, e Sicilia QueerFilmFest sono un importante sostegno. Come anche Doc/it-Associazione Documentaristi Italiani, riconosciuta in Italia e allestero come lente di rappresentanza ufficiale dei produttori e degli autori del documentario italiano.