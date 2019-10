AL CINEMA CON I MAESTRI - Al via la nuova edizione del progetto ideato da Anteo e Lumière & Co.

14/10/2019, 16:56

Al cinema con i maestri è un progetto ideato e prodotto da Anteo e Lumière & Co. che ha l’obiettivo di instaurare un circuito virtuoso rispetto all’educazione all’immagine, rendendo piacevole e consapevole la fruizione di un film nel suo luogo di distribuzione classico – la sala – sul pubblico giovane.Il progetto è dunque rivolto agli studenti e prevede la proiezione di una selezione dei film italiani più significativi dell'ultima stagione alla presenza dei registi che, in quell'occasione, raccontano al giovane pubblico la propria opera, nel formato di una Lezione di Cinema, guidati dal critico cinematografico e rettore dell'Università IULM di Milano Gianni Canova.Si tratta di un incontro diretto, su varie tematiche e materie d’insegnamento, con personaggi di chiara fama. Grazie alle nuove possibilità digitali, il progetto può raggiungere anche le realtà più periferiche del nostro paese, estendendo la condivisione dell’esperienza attraverso i media digitali contemporanei.L’edizione 2019 si svolge da ottobre a dicembre e prevede tre incontri con i registi e successiva proiezione dei rispettivi film, in collaborazione con 01 Distribution e Vision Distribution.I film sono stati selezionati sulla base di un target specifico: istituti scolastici secondari di I e II grado.La possibilità di identificare e raggiungere una community under 18 si pone come elemento molto interessante per la diffusione di campagne su varie tematiche di carattere sociale o di materie di studio che possano consentire l’interazione con un pubblico giovane attraverso la promozione di intrattenimento. Inoltre il progetto ha lo scopo di facilitare l’accesso al cinema e di sostenere la creazione spontanea del nuovo pubblico su una reale area di interesse.Il primo appuntamento vede protagonista il regista Claudio Giovannesi, con la proiezione del suo ultimo film La paranza dei bambini ed è programmato per la mattinata di venerdì 18 ottobre.I successivi incontri coinvolgono Marco Bellocchio con il suo Il Traditore (venerdì 22 novembre) e Gabriele Salvatores con il suo Tutto il mio folle amore (giovedì 12 dicembre).Incontri e proiezioni si svolgeranno in Anteo Palazzo del Cinema a Milano e saranno trasmessi in diretta attraverso parabola satellitare in trenta sale cinematografiche italiane, con l’obiettivo di coinvolgere gli studenti di tutta Italia.Anteo Palazzo del Cinema diventa così la prima sala trasmittente in Europa dotata di un’antenna parabolica fissa permanente e con una regia fissa fino a cinque camere, consentendo la trasmissione di contenuti alternativi o di accompagnamento alla programmazione cinematografica. Una sala cinematografica che è anche polo di ideazione, produzione e distribuzione di eventi live trasmessi in diretta satellitare attraverso tecnologia Open Sky.Questo progetto persegue l’idea di cinema come luogo di incontro, dando un contributo alla cultura ma anche una spinta ulteriore per il rilancio della sala e dell’industria cinematografica, per essere sempre più vicini al pubblico. Un format di successo in una veste tecnologica completamente nuova in Italia.Al cinema con i maestri vede la collaborazione dei registi, dei distributori e degli esercenti, nella condivisione del valore dell’educazione all’immagine volta alla creazione di nuovi e giovani pubblici, e intende creare una rete di sale cinematografiche distribuite in tutta Italia.Il progetto si è aggiudicato il bando Cinema per la Scuola - Buone Pratiche, Rassegne e Festival, iniziativa realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso da Miur e Mibac.L’iniziativa è rivolta esclusivamente alle scuole. Il primo appuntamento è al completo, qualora gli Istituti volessero partecipare ai successivi incontri, possono scrivere all’Ufficio Scuole di Anteo all’indirizzo e-mail [email protected] Città e sale coinvolte:BasilicataMatera – Cinema Il PiccoloCalabriaReggio Calabria – Multisala LumièreCampaniaNapoli – Cityplex ModernoEmilia – RomagnaBologna – Cinema Lumière - Cineteca di BolognaModena – MultiCinema RaffaelloReggio Emilia – Cinema Al CorsoFriuli – Venezia GiuliaUdine – Cinema CentraleUdine – Cinema VisionarioLazioRoma – Multisala LuxRoma – Multisala OdeonRoma – Cinema TiburLiguriaGenova – Cinema OdeonLombardiaBergamo – Multisala San MarcoCremona – spazioCinema CremonaPoMilano – Anteo Palazzo del CinemaMilano – CityLife AnteoMonza – Teodolinda spazioCinemaTreviglio (BG) – Treviglio Anteo spazioCinemaVarese – MIV Multisala ImperoPiemonteTorino – Multisala Massaua CityplexPugliaBari – Multicinema GalleriaLecce – Multisala MassimoSiciliaCatania – Multisala PlanetPalermo – Cinema Aurora MultisalaSiracusa – Multisala Planet VasquezToscanaFirenze – Cinema StensenPoggibonsi (SI) – Teatro Politeama MultisalaTrentino – Alto AdigeTrento – Multisala AstraVenetoPadova – Cinema AstraTreviso – Cinema Edera