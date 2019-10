LO SGUARDO DEGLI ALTRI - Al MIC di Milano dal 17 al 27 ottobre

09/10/2019, 12:45

Gioved 17, gioved 24 e domenica 27 ottobre presso il MIC - Museo Interattivo del Cinema di Milano, Fondazione Cineteca Italiana proponeLo sguardo degli altri,tre appuntamenti cinematografici e un concerto pianistico ad ingresso gratuitoin occasione dei 40 anni diLedha - Lega per i diritti delle persone con disabilit,al fine di promuovere una "narrativa" diversa della disabilit. Le proiezioni sono arricchite daunaperitivodi benvenuto e undibattitoalla presenza di registi, attori e giornalisti, tra cuiGad Lerner e Giacomo Mazzariol.Per le persone con disabilit vivere in mezzo agli altri pu essere faticoso. Ma possibile, ed bello. Il cinema e la letteratura sono alcuni dei (tanti) mezzi con cui le persone con disabilit e i loro familiari possonoraccontare questa fatica e questa bellezza."Fin dai primi anni di attivit, LEDHA ha affiancato all'attivit di tutela dei diritti delle persone con disabilit un lavoro di promozione culturale - commenta il presidente,Alessandro Manfredi-. Il festival 'Lo sguardo degli altri' e l'attivit della Mediateca hanno contribuito a far conoscere a un pubblico sempre pi ampio il mondo della disabilit, sfuggendo gli stereotipi e i luoghi comuni. Il cinema e la letteratura hanno il potere di raccontare la vita quotidiana delle persone con disabilit e delle loro famiglie nella loro complessit. Con queste iniziative, in occasione dei 40 anni di LEDHA vogliamo rilanciare il nostro impegno in questa direzione"."Il cinema si sempre occupato di disabilit, molto pi di quanto solitamente si pensi, e lo fanno praticamente tutti i generi cinematografici", spiegaMatteo Schianchi, storico e ricercatore presso l'Universit degli Studi Milano Bicocca, appassionato di cinema e curatore della rassegna.Il primo appuntamento in programma con "Lo sguardo degli altri", una rassegna cinematografica che riprende il titolo della storica iniziativa promossa dalla Mediateca di LEDHA tra gli anni Ottanta e Novanta, conDafne(17 ottobre) diFederico Bondi, presente in sala insieme alla giovane protagonista downCarolina Raspanti.Si prosegue conQuanto basta(24 ottobre) diFrancesco Falaschi, presente in sala insieme al giornalistaGad Lerner, che introdurranno questa commedia lieve che tratta il tema della neurodiversit.L'ultimo appuntamento, domenica 27 ottobre conMio fratello rincorre i dinosauridi Stefano Cipani e tratto dall'omonimo romanzo diGiacomo Mazzariol, che incontrer il pubblico per raccontare della sua incredibile e surreale esperienza con il fratello Gio, affetto dalla sindrome di Down. Al termine del dibattito con l'autore,Closing Concert-Due pianoforti per due pianiste, una sfida a colpi di note e dialoghi musicali live tra le pianisteFrancesca BadaliniedEugenia Canale.