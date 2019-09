NAPOLI FILM FESTIVAL 21 - Due premi per i corti dell'Associazione Tycho

30/09/2019, 13:15

So Vivo si aggiudica il premio Vesuvio Award e il premio miglior cortometraggio over 13.Il cortometraggio, diretto da Flavio Ricci, ambientato a San Giovanni a Teduccio. Il protagonista, Gennaro, non pu sentire il rumore del mare ma vorrebbe almeno vederlo. Girovaga quindi nella sua scuola incrociando alcune ragazze, prese da discussioni quotidiane, e cerca di farsi dare le indicazioni necessarie per raggiungere il mare. Nessuna riesce a capirlo, tranne Maria, timida e isolata. Il mare il bello a cui questi ragazzi senza voce anelano, la pace che meriterebbero. Gennaro, nella sua isolata purezza, riuscir a godersi questa bellezza e a gridare nei suoi pensieri: "So' vivo!"Il corto, gi vincitore al Vesuvio d'Oro Film Fest, stato prodotto presso lISIS Rosario Livatino di Napoli nel corso dellAnno Scolastico 2018/2019 ed nato dalla collaborazione fra Flavio Ricci Associazione Tycho ed il progetto "Amori a San Giovanni a Teduccio" (Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso da MIUR e MIBAC; laboratorio curato da Giovanni Piperno, con il coordinamento di Antonella Di Nocera per Parallelo 41 Produzioni), con il supporto di Maestri Di Strada e la concessione del brano So' Vivo da parte di Andrea Tartaglia. Il premio viene attribuito al corto, il cui impianto quasi da docufilm e riesce a mostrare in maniera egregia la spontaneit del vissuto quotidiano, e in cui lalterit viene compresa solo da chi mostra interesse e attenzione realmente allaltro al di l del semplice e futile conversare.Una scuola a colori si aggiudica il Premio Diregiovani.it - Giovani Visioni 2019, categoria under 13.Il cortometraggio, diretto da Luca Ciriello, ambientato in una scuola in cui ciascuna aula ha un colore ed occupata da un gruppo di bambini. Ogni gruppo ha abitudini diverse e vive il suo mondo come se fosse lunico, ignorando i componenti degli altri gruppi. Un giorno due bambini di gruppi diversi si incontrano davanti ad un muro ricco di sfumature e la curiosit li porta a scoprire che in realt sotto ad un colore si nasconde un altro colore. Il premio stato attribuito per la semplicit con cui si veicola il messaggio dellintegrazione: un felice e fortunato caleidoscopio che include tutto ci che occhio vede e potr vedere.Il corto stato prodotto nellambito di un laboratorio di educazione allaudiovisivo realizzato da Luca Ciriello e Giovanna Dipalma nel corso della III annualit del programma della Regione Campania Scuola Viva presso lI.C. Foscolo-Oberdan di Napoli (dirigente scolastico: Donatella Delle Vedove).TYCHO unAssociazione Culturale e di Promozione Sociale costituitasi a Napoli nel 2013. Le attivit di Tycho riguardano i settori: realizzazione di corsi e laboratori, produzione video, organizzazione eventi e rassegne cinematografiche.