MOVIEMAG - Torna su Rai Movie dal 2 ottobre

30/09/2019, 11:56

MovieMag Il magazine di RAIMOVIE dedicato allinformazione cinematografica sar in onda con una nuova edizione da mercoled 2 ottobre. Lappuntamento il mercoled in seconda serata su RAIMOVIE e nella notte di Rai 1. Lattualit, le uscite in sala, le anteprime e i red carpet, celebrit italiane e internazionali, reportage dai festival e backstage dai set: MovieMag tutto ci che Cinema.Ad accompagnarci Alberto Farina con le sue curiosit inesauribili, Federico Pontiggia e le interviste ai protagonisti dello spettacolo, Simon & The Stars con il Cineoroscopo.Nella prima puntata, in onda mercoled 2 ottobre alle 23:10 su Rai Movie, protagonista JOKER di Todd Phillips, il primo cinecomic a vincere il Leone doro al Festival di Venezia, che arriva nelle sale. Movie Mag ha intervistato il regista e il protagonista Joaquin Phoenix che d corpo e risata al malvagio pagliaccio di Gotham City.Federico Pontiggia intervista Chiara Ferragni, definita dalla rivista Forbes linfluencer di moda pi importante al mondo. CHIARA FERRAGNI-UNPOSTED - il documentario diretto da Elisa Amoruso che la vede protagonista - uscito per soli tre giorni in sala il film evento che ha registrato il maggior incasso di sempre in Italia.A volte sessanta secondi possono cambiarti la vita e questo ci che accade a Max Giusti, interprete con Paolo Calabresi, Loretta Goggi, Dino Abbrescia di APPENA UN MINUTO, terzo lungometraggio diretto da Francesco Mandelli. Ne abbiamo parlato con i protagonisti.Dalla Puglia, Carlo Verdone ci presenta il backstage di questa settimana, quello del suo ultimo film SI VIVE UNA VOLTA SOLA. Anna Foglietta, Rocco Papaleo e Max Tortora - con Verdone i quattro medici protagonisti del film - ci raccontano la loro amicizia, tra vita reale e finzione cinematografica.Dalle teche Rai, in questa puntata di MovieMag un ritratto di MONICA VITTI mentre Alberto Farina, nella rubrica SEE YOU NEXT WEDNESDAY, ci racconta le curiosit della saga di RAMBO, giunta al suo quinto capitolo.MovieMag, in collaborazione con ANICA, vi propone le notizie della settimana. Francesca Medolago Albani ci presenta DENTRO LA MACCHINA DEI SOGNI DIETRO LINDUSTRIA DEL CINEMA, il progetto che offre agli studenti degli Istituti superiori la possibilit di conoscere le professioni del settore audiovisivo.Movie Mag un programma di Gida Salvino, Alberto Farina, Federico Pontiggia e Gianluca Russo, con la collaborazione di Katia Nobbio. Regia di Luca Postiglioni e di Carla Bettoni.