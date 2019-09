PRIX ITALIA 71 - I vincitori

29/09/2019, 09:32

RADIO MUSICALa Giuria: Caroline JAMET (CBC/SRC, Canada); Silvain GIRE (ARTE Radio/ARTE France, Francia); Andrea ZSCHUNKE (ARD, Germania); Andrezej SULEK (PR. Polonia); Gregor PIRS (RTVSLO, Slovenia); Luigi PICARDI (RV, Citt del Vaticano).Il Presidente: Silvain GIRE (ARTE Radio/ARTE France, Francia)VINCE: BALLATA DI UNA CANZONE (PR, Polonia)Motivazioni: La giuria ha condotto una discussione molto accesa e appassionata! Il problema della categoria Radio Musica che unisce due tipi di programmi molto diversi: brani musicali, oppure trasmissioni sulla musica. Ancora una volta, la giuria ritiene che queste tipologie dovrebbero essere separate e ricevere premi differenti. Ballata di una canzone racconta una storia straordinaria sul potere unificante di una canzone, a dispetto delle differenze culturali. La narrazione sembra semplice, ma fatta in modo squisito grazie alluso di strumenti classici come la registrazione, lediting e il montaggio. Questo prodotto raggiunge una grande intensit emotiva, affrontando argomenti importanti come larte, la musica e la politica. Dalla Catalogna alla Polonia e oltre, Ballata di una canzone un documentario musicale coinvolgente, commovente, intelligente.MENZIONE SPECIALE:CLASSICA, CHE VITA! (BBC, Regno Unito)Un programma di musica classica che allo stesso tempo intelligente e divertente. Il giovane presentatore, Jess Gillam, anche un sassofonista: conversa con un altro giovane musicista, e il loro dialogo estemporaneo, basato su libere associazioni, spazia da Bowie a Berlioz. In definitiva, si tratta di un programma eccellente, piacevole, che ha limmediatezza del podcast. Riteniamo che sia questo un nuovo modo di attrarre il pubblico.RADIO DRAMALa Giuria: Kurt REISSNEGGER (ORF, Austria); Komiyama YOSHINORI (NHK, Giappone); Vesna PERIC (RTS, Serbia); David COLLIN (SRG SSR, Svizzera); Jonquil PANTING (BBC, Regno Unito).Il Presidente: Jonquil PANTING (BBC, Regno Unito)VINCE: I PERCORSI DEL DESIDERIO (ARTE Radio / ARTE France, Francia)Motivazioni: Nellambito del tema di questanno. Celebrare la diversit culturale in un mondo dei media globali, la giuria Radio Dramma avrebbe desiderato premiare leccellenza di Marziani della BBC e di Mio fratello, la mia principessa di CZCR. Tuttavia il Prix Italia va invece a I percorsi del desiderio di ARTE Radio, per il suo straordinario utilizzo del linguaggio radiofonico per attrarci in un viaggio personale, sensuale attraverso una vita nella pornografia.MENZIONE SPECIALE:PIG BOY (Radio France, Francia)Motivazioni: La nostra Menzione Speciale va a Pig Boy di SRF per la sua originalit, arguzia e coraggio.RADIO DOCUMENTARIO E REPORTAGELa Giuria: Nikica KLOBUČAR (HRT, Croazia); Julie STEJSKALOV (CZCR, Repubblica Ceca); Jesper DEIN (DR, Danimarca); Kaj FRM (YLE, Finlandia); Donal OHERLIHY (RT, Irlanda); Mihaela SCHEFER (RAI, Italia).Il Presidente: Kaj FRM (YLE, Finlandia)VINCE: LA VITTIMA PERFETTA (DR, Danimarca)Motivazioni: Nel corso delledizione di questanno, la giuria della categoria Radio Documentario e Reportage ha avuto il piacere di ascoltare una short list di 8 bellissimi programmi. Questo ci ha riassicurato del fatto che il genere resta ancora oggi pi che mai vivo. L'opera vincitrice rappresenta un capitolo importante nella storia delle tematiche femminili. Tratta la storia di una donna vittima di un tremendo abuso, in cerca di aiuto. E proprio da chi dovrebbe prestarle quellaiuto ne viene nuovamente abusata. Attraverso un uso potente del mezzo, il programma riuscito a narrare una storia avvincente. Grazie alla visione dei suoi realizzatori, la sua storia venuta a galla.TV PERFORMING ARTSLa Giuria: Maria SALCEDA (ABRA TV, Argentina); Veronika SLMOV (CTV, Repubblica Ceca); Toni MEKHAEL (ART, Egitto); Marika KECSKEMTI (YLE, Finlandia); Isabelle MORAND (FRANCE3, Francia); Antonella DERRICO (SKY ITALIA, Italia); Nagata NORIHIKO (NHK, Giappone); Ana Maria BORDAS (RTVE, Spagna). (I giurati Agatha Pezzi (TLN, Canada) e Simone DAmelio Bonelli (A&E, Italia) non hanno preso parte alla sessione di Roma e quindi non hanno votato)Il Presidente: Ana Maria BORDAS (RTVE, Spagna)VINCE: PERCH BALLIAMO? (SKY ITALIA, Italia)Motivazioni: Questo programma un documentario di forte impatto visivo che d voce alla diversit espressaa ttraverso la danza. diretto al grande pubblico, senza rinunciare ad una visione artistica in cui la danza un linguaggio per raccontare storie e suscitare reazioni. una testimonianza coraggiosa e orgogliosa narrata dagli stessi artisti. La giuria la reputa una scelta eccellente che rende il documentario commovente ed eccezionale.MENZIONE SPECIALE:RESSACA (France 2, Francia)Motivazioni: Un prodotto molto ambizioso che, a partire dalla crisi del Teatro dellOpera di Rio de Janeiro, denuncia lattuale situazione politico-economica del Brasile.FICTION TVLa Giuria: Riet DE PRINS (VRT, Belgio); Jasminka ZIVALJ (HRT, Croazia); Anne DIDIER (FRANCE2, Francia); Wolfgang FEINDT (ZDF, Germania); Mylene VERDURMEN (NPO, Paesi Bassi); Klara PIWONI-CIESLINSKA (TVP, Polonia); Ratislav DURMAN (RTS, Serbia); Amna MAKSUMIC (SVT, Svezia).Il Presidente: Mylene VERDURMEN (NPO, Paesi Bassi)VINCE:BREXIT, LA GUERRA INCIVILE (CH4, Regno Unito)Motivazioni: Pur basato su fatti di cronaca, questa fiction Tv assolutamente geniale ed estremamente arguta per tutti gli aspetti creativi. Non solo per quanto riguarda scrittura, regia, e recitazione di assoluto livello, ma anche nella ripresa e soprattutto nel montaggio. Inolte, colpisce al cuore della nostra societ di oggi, in cui la manipolazione di massa attraverso i social media diventa un vero pericolo per la consapevolezza politica nel mondo. Siamo orgogliosi di proclamare Brexit, la guerra incivile vincitore del Prix Italia 2019, categoria Fiction Tv.MENZIONE SPECIALE:SUCCESSO (HBO-E, Organismo Pan-europeo)Motivazioni: (Dopo una piacevole discussione tra noi, abbiamo deciso di attribuire la Menzione Speciale a un programma che non era entrato nella shortlist.) La premessa Violenza genera violenza sviluppata in modo moderno, tagliente e audace. Con questa Menzione Speciale la giuria desidera incoraggiare gli autori. Siamo rimasti commossi e sorpresi da una narrazione, regia e montaggio guizzanti e originali.DOCUMENTARIO TVLa Giuria: Edlira ROQI (RTSH, Albania); Fernanda ROTONDARO (CANAL ENCUENTRO, Argentina); Julie GRIVAUX (FRANCE5, Francia); Esther SCHAPIRA (ARD, Germania); Piero Alessandro CORSINI (RAI, Italia); Carlos MAIO (RTP, Portogallo); Gregory CATELLA (SRG SSR, Svizzera); Cassian HARRISON (BBC, Regno Unito).Il Presidente: Gregory CATELLA (SRG SSR, Svizzera)VINCE:43. IL PONTE SPEZZATO (SRG SSR, Svizzera)Motivazioni: In una rosa particolarmente valida, la giuria ha ritenuto che 43. Il ponte spezzato rappresentasse un esempio eccezionale di documentario contemporaneo. Tratta un argomento di forte interesse pubblico, ma la sua impeccabile indagine giornalistica anche brillantemente costruita come una storia che si rivela poco alla volta. Il film riesce a chiarire non solo le ragioni tecniche e politiche del disastro, ma anche a comunicare con forza il suo impatto emotivo attraverso interviste abilmente condotte e unispirata regia visiva.MENZIONE SPECIALESELFIE (ARTE France, Francia)Motivazioni: La giuria ha inoltre voluto assegnare una Menzione speciale a Selfie. Ne hanno apprezzato l'approccio innovativo e il ritratto vivo e autentico della vita degli adolescenti nella Napoli di oggi. Selfie reinventa brillantemente la grande tradizione del cinema neorealista italiano come documentario.WEB FACTUALLa Giuria: Anna VOALKOV (CZCR, Repubblica Ceca); Tanja IIKKANEN (YLE, Finlandia); Kristina DEBELIUS (ARD, Germania); Giovanni BELLI (A&E, Italia); Stefano LA PERA (RAI, Italia), Hosokawa KEISUKE (NHK, Giappone); Wies VAN DIEPENBEEK (NPO, Paesi Bassi); Urszula KOZIENIEC (TVP, Polonia); Sonja SAVIC VEZMAR (RTV, Serbia); Agustin ALONSO (RTVE, Spagna); Michael LAPAIRE (SRG SSR, Svizzera); Emre YURDAKUL (TRT, Turchia).Il Presidente: Wies VAN DIEPENBEEK (NPO, Paesi Bassi)VINCE:NOTIZIE SERIE IN STILE INSTAGRAM (ARD, Germania)Motivazioni: In quanto Servizio Pubblico, nostra precisa responsabilit rendere le notizie accessibili a tutti i livelli della societ. La difficolt, la sfida, quella di rendere le notizie comprensibili e coinvolgenti anche ad un pubblico giovane. Notizie serie in stile Instagram creato da ragazzi per ragazzi: un mix dove prodotto editoriale e tecnologia non hanno soluzione di continuit, dove si trasformano le notizie in contenuti attraenti e altamente interattivi, mostrando un nuovo modo di raccontare tematiche serie.MENZIONE SPECIALE:IO VEDO QUELLO CHE TU NON VEDI (NPO, Paesi Bassi)WEB ENTERTAINMENTLa Giuria: Anna VOALKOV (CZCR, Repubblica Ceca); Tanja IIKKANEN (YLE, Finlandia); Kristina DEBELIUS (ARD, Germania); Giovanni BELLI (A&E, Italia); Stefano LA PERA (RAI, Italia), Hosokawa KEISUKE (NHK, Giappone); Wies VAN DIEPENBEEK (NPO, Paesi Bassi); Urszula KOZIENIEC (TVP, Polonia); Sonja SAVIC VEZMAR (RTV, Serbia); Agustin ALONSO (RTVE, Spagna); Michael LAPAIRE (SRG SSR, Svizzera); Emre YURDAKUL (TRT, Turchia).Il Presidente: Wies VAN DIEPENBEEK (NPO, Paesi Bassi)VINCE:GOALS (YLE, Finlandia)Motivazioni: Goals presenta un salto innovativo nel modo di fare una fiction. La serie completamente intrecciata nella vita dei ragazzi sui social media, e ha compreso a fondo come il pubblico di riferimento fa uso delle piattaforme social. Lopera ci offre lopportunit di interagire con i personaggi e identificarci con loro, per una immersione totale nel racconto. I followers possono inoltre influenzare la storia e prenderne parte.MENZIONE SPECIALEBAJO LA RED (RTVE, Spagna)PREMIO SPECIALE IN ONORE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANALa Giuria: Nicols SCHONFELD (Presidente di TAL); Flavio DE BERNARDINIS (Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma); Giorgio GOSETTI (Direttore della Casa del Cinema di Roma); Emanuele Maria LANFRANCHI (Capo Ufficio Stampa Presidenza Regione Lazio); Mario MORCELLINI (Universit di Roma La Sapienza); Simonetta PATTUGLIA (Universit di Tor Vergata); Marta PERROTTA (Universit Roma Tre); Jaume SERRA I SAGUER (Segretario Generale di Premios Ondas).Il Presidente: Flavio DE BERNARDINIS (Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma)VINCE:NOTIZIE SERIE IN STILE INSTAGRAM (ARD, Germania, Web Factual)MOTIVAZIONI Notizie serie in stile Instagram pu essere ritenuta lopportuna mediazione tra linguaggio, media e comunicazione. I giovani oggi sono lontani dai modi specifici dei media tradizionali. IG cos sia un efficace strumento per diffondere le News, sia unopportunit, nella prospettiva del servizio pubblico, di far crescere nei giovani stessi la consapevolezza di essere informati.PREMIO SPECIALE CROSS-PIATTAFORMALa Giuria: Kre POULSEN (DR, Danimarca); Lili BLUMERS (ARTE France, Francia); Anandana KAPUR (produttrice indipendente, India); Alessandro LOPPI (RAI, Italia); Tomas LINDH (SVT, Svezia).Il Presidente: Anandana KAPUR (produttrice indipendente, India)VINCE:ULTRA:BIT (DR, Danimarca)Motivazioni: La Giuria del Premio Speciale Cross-Piattaforma ha stabilito allunanimit che il vincitore delledizione 2019 Tultra:bit (Danimarca). In questo multiforme panorama multimediale in costante e imprevedibile evoluzione, questo progetto un valido esempio di come si possa fare servizio pubblico in maniera incisiva e moderna. La creazione partecipata di contenuti - e la loro divulgazione e diffusione tramite attori e partnercoinvolti, un modo proattivo ottimale per coinvolgere veramente il pubblico giovane. La filosofia di partenza, la visione alla base di questo progetto, va ben al di l dello specifico microtool di partenza, e potr ispirare analoghi progetti nellimmediato futuro.PREMIO SPECIALE GIURIA DEGLI STUDENTILa Giuria: 32 studenti delle Universit di Roma Roma Tre, Sapienza e Tor Vergata.Il Presidente: Helia Shirjafari (Universit Roma Tre)VINCE:IO VEDO QUELLO CHE TU NON VEDI (NPO, Paesi Bassi)Motivazioni: Io vedo quello che tu non vedi un riuscito incontro di forma e contenuto: un tipo di narrazione Snowfall, lungo ed essenziale, viene usato per sensibilizzare lattenzione su una piaga silenziosa nelle nostre societ: la depressione, e la vita di tutti i giorni vista con gli occhi di chi ne soffre. Questo progetto pu essere unopportunit, per le persone depresse, di comprendere meglio la loro condizione ed eventualmente chiedere aiuto; e, per tutti gli altri, di percepire il mondo con gli occhi della depressione. unesperienza cupa, ma coinvolgente.MENZIONE SPECIALE:RICOSTRUIRE LOCCUPAZIONE (CTV, Repubblica Ceca)PREMIO SPECIALE SIGNISLa Giuria:Carlos GARDE MACAS; Mariachiara MARTINA; Norman MELCHOR R. PEA JR.Il Presidente: Mariachiara MARTINAVINCE:UN MONDO CHIASSOSO DI SILENZIO (NHK, Giappone)Motivazioni: I miei genitori non conoscevano il linguaggio dei segni () cos probabilmente comunicavamo met di quello che avremmo voluto fare. Non ho potuto avere quelle conversazioni profonde che riesco ad avere con mia figlia che sorda. Un mondo chiassoso di silenzio ci consente di entrare in modo potente nel mondo delle persone con sordit. Grazie ad una narrazione attraverso i gesti ed i sottotitoli, possiamo entrareprofondamente in relazione con la forza con cui essi affermano la loro identit che una forza capace di offrire speranza per il futuro. Il semplice linguaggio usato dai bambini, protagonisti del documentario, aiuta lo spettatore a comprendere meglio la realt in cui vivono.MENZIONE SPECIALE:SELVAGGI. AL CENTRO DEGLI ZOO UMANI (ARTE France, Francia)Motivazioni: Selvaggi. Al centro degli zoo umani apre una finestra su un passato normalmente non conosciuto circa la storia di sette gruppi di indigeni messi in mostra come animali degli zoo. Grazie a questo documentario, possiamo comprendere quanto lo sfruttamento degli uomini sia disumano. La loro situazione pu ben richiamare alla mente le attuali forme di sfruttamento come il traffico di essere umani e la schiavit.