CINEMA ITALIANO VILLERUPT 42 - Dal 25 ottobre all'11 novembre

28/09/2019, 16:16

Villerupt che da 40 anni ospita ledetiene il record di avere presentato complessivamente quasi 2.000 film italiani. Sul palco della Grande Sala del Municipio sono saliti numerosissimi registi , attori e produttori ad accompagnare i loro film, a ritirare premi, a tenere masterclass, dai Maestri super affermati agli autori debuttanti e giovani filmmaker di documentari e cortometraggi.Ma va segnalata una curiosit che colpisce ancora dopo tanto tempo e riemerge di tanto in tanto nelle cronache locali : su quello stesso palco della Sala Municipale in cui si tengono le principali proiezioni del Festival, il 15 ottobre 1966 sal un musicista allepoca pressoch sconosciuto che tenne un concerto memorabile. Era Jimi Hendrix. Prima ancora delle sue inarrivabili performance ai festival di Monterey e al mitico Woodstock , il leggendario chitarrista era passato sul palco di questa piccola cittadina francese in anticipo di tre giorni sullesibizione allOlimpia di Parigi insieme alla superstar Johnny Hallyday.La 42. edizione del Festival du cinema Italien di Villerupt (25 ottobre - 11 novembre) ha in programma oltre 70 titoli tra lungometraggi, documentari e retrospettive accanto a mostre fotografiche con le foto dai set.Alcuni dei lungometraggi e documentari in cartellone sono stati selezionati in collaborazione con Lucana Film Commission che a vario titolo ha sostenuto la loro realizzazione. Infatti proprio sulla Regione Basilicata si concentra il focus della presente edizione.In un'altra sezione dedicata alle retrospettive di grandi Maestri, questanno al critico Mario Sesti affidata La Carte blanche su Mario Monicelli di cui saranno proiettati 8 suoi indimenticabili film tra i quali I compagni e Amici miei .Presidente di Giuria del concorso principale sar Agns Jacqui: attrice, regista e sceneggiatrice, premiatissima in Francia e celebre anche in Italia per alcuni suoi titoli di gran successo, Il gusto degli altri e Cos fan tutti.Sono i Direttori del Festival Antoine Compagnone e Oreste Sacchelli a precisare lorientamento delle scelte artistiche: "".Villerupt una cittadina francese della Lorena al confine con il Lussemburgo, sede in passato di ferriere e miniere e caratterizzata da una forte immigrazione italiana.