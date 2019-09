MOVIE UP 2020 - Tutto pronto per la nuova edizione

26/09/2019, 11:45

Anche questanno, in occasione della XVII edizione di Alice nella citt e della V edizione del MIA, torna, intervento realizzato da Assforseo e finanziato dalla Regione Lazio Assessorato Formazione, Ricerca, Scuola, Universit e Turismo (POR FSE 2014-2020), con lobiettivo di sostenere lo sviluppo delle competenze degli operatori per linternazionalizzazione del settore audiovisivo.In particolare, sar presente al MIA con liniziativa: ITALIAN FILM BOUTIQUE for Young Audience - Roma Lazio Cinema Days for International Buyers giunta alla sua V edizione.Levento, realizzato da Assforseo, con il supporto di Alice nella citt, presenta una vetrina di 20 titoli che comprende opere prime e seconde e privilegia contenuti destinati ad un pubblico young e young adult. Lobiettivo promuovere le competenze degli operatori anche attraverso lexport dei prodotti dellindustria audiovisiva laziale, sostenendo insieme lincoming di operatori stranieri del settore, come buyer, tv programmer e direttori di festival.La Sovvenzione Globale MOViE UP 2020 promuove azioni volte a rafforzare le competenze degli operatori di una delle pi interessanti e innovative filiere delleconomia regionale. Esportare e sostenere nel mondo the Italian touch, questo il principale obiettivo che si realizza attraverso molteplici interventi: formazione, seminari e masterclass, missioni incoming/outgoing, work experience allestero, market screening di cinema italiano, iniziative di promozione e networking.Attraverso la Sovvenzione Globale MOViE UP 2020, Ass.For.SEO ha il piacere inoltre di collaborare con Alice nella citt al progetto Pitchbook Mart, che si realizza nella cornice della V edizione del MIA. Nato dalla volont di Alice nella citt e APA, con il sostegno della SIAE e in collaborazione con CNA audiovisivo, Pitchbook Mart ha lo scopo di presentare e promuovere, nellHub del Mia Market, una selezione di contenuti editoriali, destinati a un pubblico giovane, che hanno importanti potenzialit di sviluppo audiovisivo, mettendo in contatto autori ed editori con lindustria audiovisiva nazionale e internazionale.