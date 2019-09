Rosmy



23/09/2019, 17:43

La cantautrice ROSMY tra le protagoniste, in qualit di attrice, di VIAGGIO LUCANO I PARTE: DONNE LUCANE, un docufilm diretto da Nevio Casadio, prima opera della Trilogia di un nuovo viaggio lucano, che omaggia le donne della Basilicata. Il docufilm sar presentato per la prima volta domani, marted 24 settembre, allIstituto Cervantes di Napoli (Via Nazario Sauro 23 ore 17.30 Ingresso libero) nellambito della XXI edizione del Napoli Film Festival, in programma dal 23 al 30 settembre.Il brano HO SCELTO DI ESSERE LIBERA, tratto dal disco di Rosmy UNIVERSALE, parte della colonna sonora di VIAGGIO LUCANO I PARTE: DONNE LUCANE. Al seguente link visibile il video www.youtube.com/watch?v=vVrVYkbWM2Y.La donna Lucana forza arcaica, legata al suo passato afferma Rosmy umilt, la maggior parte erano braccianti agricole, ed musicalit basta pensare alle "donne piangenti che Ernesto De Martino definisce le prefiche, donne pagate per piangere il defunto in un lamento ritmico sempre pi incalzante fino a un momento di estasi.attualmente in radio il singolo FAMMI CREDERE ALLETERNO, brano che Rosmy ha presentato con successo al Festival Show. online anche il video che vede tra i protagonisti Giovanni Storti del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, premiato alle giornate del cinema di Maratea per loriginalit e definito Short Music Movie: