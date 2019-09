TITOLI DI CODA - Un corto per l'ambiente al Pietrasanta Film Festival

16/09/2019, 18:51

, il cortometraggio per lambiente di Rosario Maria Montesanti, aprir il prossimo 20 Settembre ilorganizzato dallassociazione Mondocinema (Chiostro di SantAgostino, Pietralata - LU).Mentre lAmazzonia brucia e il cambiamento climatico ogni giorno pi realt, il titolo del nuovo cortometraggio di Rosario Maria Montesanti decisamente pi che emblematico: Titoli di coda, ovvero ci che potrebbe accadere nei prossimi decenni allambiente e ai suoi abitanti se lumanit non cambier radicalmente il modo di vivere e di interpretare il paradigma dello sviluppo sostenibile. A far da cornice un modo decisamente razionale di affrontare il problema, prediligendo il colpire la mente, piuttosto che il puntare sulla emotivit di queste tematiche.Il regista, reduce dal debutto del lungometraggio A.N.I.M.A., in cui ha portato una forte critica allignavia nella politica italiana, ha realizzato questo lavoro insieme allaiuto e al sostegno dei propri familiari, per presentarlo gi durante questa estate aprendo infatti, il 16 Agosto, il Clorofilla Film Festival di Legambiente a Grosseto.