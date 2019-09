MANUALE SULL'ALZHEIMER - In sala dal 21 settembre

13/09/2019, 18:55

A partire dal 21 settembre, data della, sar in programmazione nei cinema di Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli come evento speciale il docufilmdi Giuseppe Alessio Nuzzo con Leo Gullotta e le interviste a Marco Trabucchi, direttore Centro di Ricerca Geriatrica, Gabriella Salvini Porro, presidente Federazione Alzheimer Italia, e il medico Marco Predazzi.Un vero manuale, diviso in quattro capitoli, in cui interviste a ricercatori, studiosi, medici, istituzioni ma anche operatori e pazienti si alternano alla fedele ricostruzione di finzione che ha come volto quello dell'attore Leo Gullotta. Il docufilm stato anticipato dall'omonimo cortometraggio pluripremiato in tutto il mondo, menzione speciale ai Nastri dArgento, primo premio al Giffoni Film Festival e premio Ettore Scola alla Casa del Cinema di Roma.Prodotto da Paradise Pictures, in collaborazione con Italian Film Factory e Film Commission Regione Campania, verr distribuito da London Movie Ltd in Italia e allestero.Classe 1989, Nuzzo ha fatto il suo esordio nel 2017 sul grande schermo con "Le verit", thriller psicologico con protagonista Francesco Montanari. l'autore dell'opera in verticale "Il nome che mi hai sempre dato" con Mariano Rigillo, prima opera di Rai Cinema su IGTV di Instagram, e del documentario "Primitivamente" con Giancarlo Giannini. Il suo ultimo film breve, La scelta con Cristina Donadio, stato selezionato nel concorso Giovani Autori Italiani durante la 76esima Mostra Internazionale dArte Cinematografica di Venezia.