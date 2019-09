PAESE NOSTRO - Proiezione a Cori il 15 settembre

12/09/2019, 13:21

Domenica 15 Settembre 2019, alle ore 20:30, a Cori, presso piazza del Tempio di Ercole, si svolger una serata cinematografica con proiezione del film Paese Nostro, preceduta da una cena sociale e successivo dibattito. Interverranno, tra gli altri, rappresentanti del collettivo Primo Contatto, dellAssociazione Baobab Experience e dello SPRAR del Comune di Cori, ente patrocinante levento organizzato da APS Polygonal, nellambito del progetto Open Cori, supportato dal Ministero del Lavoro e dalla Regione Lazio con il programma Comunit Solidali, in collaborazione con il Comitato Civico In difesa del PPI.Paese nostro un film sullaccoglienza diffusa di Michele Aiello, Matteo Calore, Stefano Collizzolli, Andrea Segre, Sara Zavarise, realizzato dallAssociazione Culturale ZaLab nel 2016 con un bando del FAMI - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione - gestito dal Ministero degli Interni, che racconta le realt dei progetti SPRAR. costituito da 6 cortometraggi e ritrae altrettanti operatori sociali coinvolti nellaccoglienza e impegnati a diverso titolo e in diverse regioni italiane: il loro lavoro, i loro sacrifici, le loro difficolt, i loro dubbi, la loro quotidiana sfida per la costruzione di una societ pi aperta e democratica sono al centro del docufilm.Seguir un momento di riflessione sui temi accoglienza, protezione, promozione e integrazione dei migranti, presenti anche nella citt di Cori, tra CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria) della Prefettura per maggiorenni in attesa di asilo politico e protezione umanitaria, affidati alle Coop. Karibu e Il Quadrifoglio; Case di Accoglienza per minori stranieri non accompagnati, La Casa del Sole Onlus e Il Circo della Farfalla Onlus; e SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) per nuclei familiari, gestito dallAssessorato alle Politiche Sociali del Comune di Cori, insieme ai Servizi Sociali, e attuato dalla Coop. Il Quadrifoglio.Come pi volte ricordato dallAmministrazione comunale di Cori, si tratta di una rete sinergica e specializzata nel settore, fatta di istituzioni, associazionismo e volontariato, da qualche anno impegnata sul territorio a realizzare un modello di accoglienza organizzata e di qualit, capace di assicurare, in sicurezza, linterazione e lintegrazione del migrante con la comunit ospitante, affinch, laddove possibile, egli possa realizzare i propri sogni - famiglia, lavoro, scuola in un posto che si possa chiamare casa e diventare risorsa per una citt che vuole essere aperta e solidale.