TEK - Il primo sci fi western italiano in streaming su NutAlone

10/09/2019, 11:43

", il pluripremiato sci fi western del regista italoamericano, prodotto da Voce Spettacolo, online a partire da oggi sulla piattaforma streaming, interamente dedicata ai film europei indipendenti.Laccordo stato siglato grazie allinteresse della casa di distribuzione europea nei confronti del primo western fantascientifico italiano, girato interamente in Basilicata, tra cui a Matera, Capitale Europea della Cultura 2019, con un cast interamente lucano: Walter Nicoletti, Nando Irene, Giuseppe Ranoia, Cosimo Frascella, Silvia Colucci, Mariangela Caruso, Gabriele Grano e Giulia Rosa Gravela.TEK narra la storia di un pistolero solitario alla ricerca di chi ha sterminato la sua famiglia e che vaga per terre desertiche in un futuro distopico.La pellicola ha vinto lInternational Filmmaker Festival of World Cinema di Milano (Migliori Costumi ed Effetti Speciali), il Festigious International Film Festival di Los Angeles come miglior film western, ha conquistato lHonorable Mention nella categoria Sci Fi al Los Angeles Film Awards, ha vinto come miglior Trailer allOniros Film Awards ed stato selezionato al New Media Film Festival di Hollywood, Los Angeles Cine Fest, Sydney Indie Film Festival, Silicon Valley International Film Festival e tanti altri.