AQUA FILM FESTIVAL 2020 - Dal 26 al 28 Marzo la V edizione

09/09/2019, 15:25

Si tiene a Roma, il 26-27-28 marzo 2020 la quinta edizione dell'Aqua Film Festival, rassegna internazionale - a ingresso gratuito fino a esaurimento posti - che vuole rappresentare, attraverso lo strumento cinematografico e di documentazione, lo straordinario mondo dellacqua nei suoi diversi valori e nelle diverse funzioni di utilizzo e attraverso questo importante tema, scoprire nuovi talenti cinematografici e nel campo dellaudiovisivo, non tralasciandone gli scopi sociali di attenzione e una maggiore coscienza e responsabilit.Direttore Artistico e fondatrice del Festival Eleonora Vallone - pittrice, stilista, autrice, attrice di cinema, televisione e teatro, giornalista ed esperta di metodologie salutistiche in acqua. Il festival si avvale della collaborazione di Daniela Riccardi, Program Manager e di Marina Morra, responsabile relazione esterne. Il comitato artistico e scientifico composto da figure del mondo dello spettacolo di consolidata esperienza: Ludovica Barzini, Luca Braguglia, Daniele Busetto, Valerio Cappelli, Francesco Crispino, Hlne El Missouri, Rosalba Giugni, Roberto Leoni, Michele Lo Foco, Luca Lucentini, Catello Masullo, Enrico Pacioni, Cristiana Patern, Elisabetta Sgarbi e Giovanni Spagnoletti. Gli archivi delle passate edizioni sono consultabili sul sito www.aquafilmfestival.orgLacqua uno degli elementi indispensabili affinch ad ognuno sia assicurato il diritto umano universale di avere un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia (art. 25, Dichiarazione universale dei diritti delluomo). Sulla Terra ci sono circa 1,4 miliardi di km3 di acqua, di cui il 97% contenuto negli oceani. Da essa dipende la storia dellumanit e la stessa genesi scientifica della vita e, al pari dellaria che respiriamo, essa costituisce la nostra principale fonte di sopravvivenza. Limportanza di questo elemento-madre assume innumerevoli forme e implicazioni e rappresenta unasse portante e continuo nelle economie, negli equilibri sociali e nelle identit culturali del pianeta. LAcqua rappresentata nel cinema ha un impatto pi sensibilizzante che nella realt.LAqua Film Festival, debutta nel 2016 come primo festival di cinema internazionale con cortometraggi, incontri, workshop ed eventi speciali dedicati al tema dellacqua in tutte le sue forme, elemento di unicit che rappresenta un innegabile valore aggiunto, unito alla grande attualit di tematiche ecologiche e geopolitiche ed esso legate. Veicolata attraverso il linguaggio cinematografico del cortometraggio, breve e per questo ancora pi incisivo, lacqua viene dunque rappresentata nelle sue molteplici declinazioni, ambientali e fisiche ma anche oniriche, poetiche e filosofiche, simboliche, scientifiche, religiose, sportive, salutistiche, trovando spazio in una serie di attivit e diramazioni che sensibilizzano, informano e approfondiscono le tematiche trattate presso un pubblico eterogeneo e soprattutto giovane, anche grazie allaccesso gratuito a tutti gli eventi.I cortometraggi in concorso provenienti da tutto il mondo sono divisi a seconda della durata in due sezioni: corti (max 25 minuti) e cortini (max 3 minuti). Fuori concorso invece la sezione di impegno sociale Fratello Mare, Amico Fiume, Caro Lago aperta a corti o cortini realizzati con smartphone che denunciano, con reportage anche di pochi secondi o minuti, qualsiasi tipo di attivit irresponsabile che provoca inquinamento del mare, dei fiumi o dei laghi.Inoltre Aqua Film Festival negli anni ha varcato la soglia delle sue sedi per essere presentato con i film vincitori a Monaco al Montecarlo Bay Hotel (ottobre 2017), a Marciano Marina, Isola dElba (luglio 2018) a Milano alla Cineteca Nazionale (ottobre 2018), a Matera (giugno 2019), a Bari (giugno 2019) e ad Ariano Irpino in occasione dellAriano Film Festival (luglio 2019) e a Finale Ligure (SV) il 4 agosto 2019.La IV edizione dellAqua Film Festival, che si svolta alla Casa del Cinema di Roma dall11 al 13 Aprile 2019, ha visto la partecipazione di cortometraggi provenienti da 22 Paesi del mondo, selezionati tra oltre duecento film.In totale sono stati proiettati durante il festival 20 film nella sezione Corti, 6 nella sezione Cortini e 5 nella sezione Cortini Aqua & Students, dedicata esclusivamente agli studenti.Oltre le proiezioni anche il workshop intensivo Filmare con lo smartphone, della durata di due giorni e tenuto dal regista Francesco Crispino, docente di Filmmaking allUniversit Roma Tre. La scorsa edizione ha inoltre inaugurato la sezione Cinema e Scienza, con interventi denominati "la parola allesperto", tenuti da Luca Lucentini, ricercatore dellistituto Superiore di Sanit e Mario Tozzi, geologo dellIstituto di Geologia Ambientale e Geo-ingegneria del Consiglio Nazionale delle Ricerche e conduttore TV. Inoltre stata avviata una collaborazione con MEDICINEMA Italia Onlus che ha proposto presso le sale cinema dellOspedale Niguarda a Milano e del Policlinico Gemelli a Roma una selezione dei corti a una Giuria speciale composta da pazienti, medici, infermieri e volontari che ha espresso la sua preferenza per il corto pi meritevole.Nel 2019 lAqua Film Festival ha raccolto linteresse di sponsor e partner italiani e internazionali che hanno sposato la causa dellevento. Fondamentale stato il sostegno della Fondazione Prince Albert II de Monaco e dellAssociazione italiana della Fondazione Prince Albert II de Monaco Onlus, cui si sono affiancati Damast, azienda piemontese specializzata in progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi funzionali per la doccia, Acqua Filette, Ancim Associazione nazionale comuni isole minori, Lazio Film Commission, il Centro Sperimentale di Cinematografia, Michelangelo Gioielli e Marina Corazziari. Il Festival, organizzato dalla Associazione Culturale No profit Universi Aqua, inoltre, ha attivo un canale di donazioni sul sito: https://www.aquafilmfestival.org/chi-siamo/donazioniOltre a favorire la visibilit di opere, cortometraggi, provenienti da oltre 22 paesi del mondo, che difficilmente troverebbero un canale verso un pubblico tanto ampio come quello offerto da una location centrale sotto tutti i punti di vista nella Capitale, valorizzando il lavoro degli autori e delle produzioni, lAqua Film Festival prevede unampia circolazione dei film presentati attraverso alcuni appuntamenti successivi alla conclusione del festival in tourn. Il festival gemellato con lUniversit NABA di Milano e lOstia Autumn School di Architettura ed patrocinato da: Unesco Commissione Nazionale Italiana, WWAP Risorse idriche mondiali, Ministero dellAmbiente e della tutela del territorio e del mare, C.O.N.I. Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Consolato Onorario del Principato di Monaco a Firenze, Unimed Mediterranean Universities Union, Medicinema Italia Onlus, Nuovo Imaie. A sostegno dellAqua Film Festival, inoltre: Aquaniene, Artemare, Marevivo, Fondazione Sorella Natura, Assonautica Italiana e Assonautica Acque interne Lazio e Tevere.