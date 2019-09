VENEZIA 76 - A "Nevia" il premio Carlo Lizzani

06/09/2019, 11:47

Il premio collaterale della 76 Mostra del Cinema di Venezia, intitolato a Carlo Lizzani, stato assegnato al filmdi Nunzia De Stefano, in concorso nella sezione Orizzonti.La giuria, composta dagli esercenti Giuseppe Longo del Cinema Kinemax di Gorizia e Serena Ciavarella e Fabio Amadei del Cinema Farnese di Roma, nominati ex aequo gli esercenti pi coraggiosi dellanno, ha premiato, tra i film italiani presenti alla Mostra, Nevia lopera prima di Nunzia De Stefano.La giuria ha deliberato con la seguente motivazione: Nevia un film di donne, scritto, diretto e interpretato da donne. Nevia il racconto di un non-luogo che non dovrebbe essere tale, in cui lassenza di padri e la presenza di padroni rende una disgrazia lesservi nata donna. Nevia la capacit, della regista e della protagonista insieme, di guardarsi dentro e al contempo di volgere lo sguardo altrove, di trovare la Bellezza (della poesia, di uno spettacolo circense) dove sembra non esservi, di cercare e creare caparbiamente una consapevolezza di s che poi possa diventare orizzonte.Tra i riconoscimenti collaterali del festival, ilha lobiettivo di riaffermare la centralit della visione sul grande schermo e far emergere il lavoro degli esercenti che operano nel difficile panorama italiano. In tal senso sono gli stessi esercenti a premiare il film italiano che sar da loro adottato. Contestualmente alla consegna del premio per lesercizio stata attribuita una menzione speciale al cinema Esperia di Padova per il tenace impegno svolto da Umberto Bodon e dal gruppo di volontari che gestiscono una delle numerose sale che fanno capo allAcec, lAssociazione delle sale della Comunit che festeggia questanno i suoi 70 anni.La cerimonia di consegna del premio, che consiste in una targa, disegnata da Ettore Scola per la prima edizione, si svolger oggi venerd 6 settembre alle ore 13:00 presso lItalian Pavilion dellHotel Excelsior (Lido di Venezia), alla presenza del Presidente della Biennale Paolo Baratta, del Presidente della Roma Lazio Film Commission Luciano Sovena, di Flaminia Lizzani e del Presidente dellAnac Francesco Ranieri Martinotti.Il premio Lizzani ideato e organizzato da A.N.A.C. lAssociazione Nazionale degli Autori Cinematografici, con il sostegno della direzione generale cinema del Mibac, Roma Lazio Film Commission e Raggio Verde.