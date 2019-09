VENEZIA 76 - I vincitori degli Starlight Cinema International Award

04/09/2019, 13:24

Sono stati consegnati ieri allItalian Pavilion con grande successo i riconoscimenti di Starlight Cinema International Award durante la 76. Mostra Internazionale dArte Cinematografica di Venezia in una cerimonia di premiazione condotta questanno dallattrice Claudia Conte.I premiati della VI Edizione: Alfredo Castro, Nina Davuluri, Antonietta De Lillo, Massimiliano Gallo, Hend Sabry. Premio Speciale per il giornalismo a Laura Delli Colli. Questanno lAcademy ha deciso di assegnare il Premio Giornalista di Cinema dellAnno a Chiara Nicoletti, Senior editor di FRED Film Radio e collaboratrice di numerose testate tra cui Il Dubbio e la trasmissione Rai CinematografoA premiare gli attori internazionali Alfredo Castro e Hend Sabry il direttore del Festival Alberto Barbera.I riconoscimenti sono assegnati da unAcademy tutta al femminile di giornaliste composta da: Fulvia Caprara, Alessandra De Luca, Titta Fiore, Alessandra Magliaro, Cristiana Patern, Marta Perego, Angela Prudenzi, Barbara Righini, Marina Sanna. Lorganizzazione e la comunicazione sono curate da Cristina Scognamillo e Giuseppe Zaccaria.Starlight Cinema International Award nato nel 2014 con lintento di valorizzare i talenti del cinema nazionale e internazionale, attrici e attori, registi, produttori, critici e giornalisti del settore. I premiati vengono scelti tra le eccellenze del cinema internazionale, testimoni di opere in grado di rappresentare le diverse culture e i differenti modi di raccontare storie e personaggi. Particolare attenzione viene riservata anche a quei personaggi impegnati in attivit legate al sociale. Dalla terza edizione lAcademy e lorganizzazione del Premio hanno deciso di assegnare un riconoscimento anche a un giornalista che da anni si occupa con professionalit e attenzione della cultura, critica e cronaca cinematografica.Lo Starlight Cinema International Award, prodotto da Starlight Movie Productions di Francesca Rettondini. I premi per il secondo anno sono stati realizzati dal Maestro Orafo Giovambattista Spadafora, conosciuto in tutto il mondo per la creativit e lestro dei suoi monili. Tra i tanti personaggi per i quali ha creato oggetti anche Vanessa Redgrave, Leone alla carriera della scorsa edizione della Mostra del Cinema. Marcellini Fragrances ha realizzato una esclusiva fragranza per lo Starlight in rosa. Questanno tra i premi anche un soggiorno a Marateamesso a disposizione da Hotel SPA Villa del Mare diretto da Mariangela De Biase.Tra i premiati degli anni passati si possono tra i tanti annoverare Paz Vega, Vinicio Marchioni, Al Pacino, Matteo Garrone, Lina Wertmuller, Claudio Santamaria, Lou Castel, Milena Mancini, Donatella Finocchiaro, Giancarlo Giannini, MariaGrazia Cucinotta, Alice Rohrwacher, Barbora Bobulova, Anita Caprioli, Silvia DAmico, Isabella Ferrari, Anna Foglietta, Carlotta Natoli, Greta Scarano, Carolina Crescentini, Susanna Nicchiarelli, Malgorzata Szumowska, Andrea Pallaoro.Nel 2016 stato aggiunto il Premio riservato ai giornalisti di cinema che stato assegnato a Paolo Mereghetti, Francesca Pierleoni, Stefania Ulivi, Ilaria Ravarino.