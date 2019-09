VENEZIA 76 - Al Lido il Forum e Premio Fedic

04/09/2019, 07:38

Gioved 5 settembre 2019, dalle ore 14 alle 16, presso lo Spazio Incontri Venice Production Bridge, Hotel Excelsior, avr luogo la 24. Edizione del Forum Fedic. Sar incentrata sul tema Autori Fedic di ieri e di oggi, a cura di Paolo Micalizzi critico e storico del cinema nonch responsabile di Fedic Cinema, e viene organizzato, insieme al Premio Fedic, nellambito della 76. Mostra Internazionale dArte Cinematografica di Venezia.Un tema che sar sviluppato, dopo lintervento del Presidente Fedic Lorenzo Caravello , attraverso la proiezione di due classici di autori Fedic come Scano Boa(1954) di Renato DallAra e Sette minuti( 1959) di Paolo Capoferri, oggi depositati presso lArchivio Nazionale Cinema dImpresa di Ivrea. Ne parler Bartolomeo Corsini, Direttore della Sede Piemonte Centro Sperimentale Cinematografia, insieme a Paolo Micalizzi (Comitato Scientifico Cineteca Fedic). Seguir la proiezione del cortometraggio Il mondiale in piazza dovuto a un Nuovo autore come Vito Palmieri , che stato scelto dalla Rete REFF dei Festival Fedic come miglior cortometraggio 2018. I trailer di alcuni recenti cortometraggi metteranno poi in luce nuovi autori della Fedic come le coppie Vincenzo Cirillo - Rocco Olivieri , Francesco Presta Ferdinando Romito e Laura Biggi Gaetano Scollo, Antonella Santarelli, Giorgio Bertuccioli, Franco Bigini, Gabriele Gasparotti. Spazio anche al Cinema nella Scuola con alcuni trailer di opere realizzati da studenti, autori del futuro, sia nellambito di Fedic Scuola che del Book Trailer Film Festival. Ad introdurli saranno Laura Biggi e Ilaria Copeta.Il Premio Fedic , giunto ala ventiseiesima edizione, sar assegnato, da unapposita giuria di critici e filmmaker, ad unopera che meglio riflette lautonomia creativa e la libert espressiva dellautore. Sar anche attribuita una Menzione speciale Fedic ad un lungometraggio di particolare validit. Da questanno, poi, unaltra giuria attribuir una Menzione speciale Fedic al miglior cortometraggio. La scelta riguarda il Cinema italiano.