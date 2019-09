L'ISOLA DEL CINEMA - Chiude la XXV Edizione celebrando il Turismo e le Stelle del Cinema

03/09/2019, 13:43

LIsola del Cinema prosegue fino all8 settembre la sua lunga maratona di film, rassegne ed eventi speciali, che porta ogni anno sul sito UNESCO dellIsola Tiberina gli spettatori ad incontrare i protagonisti del cinema italiano ed internazionale, con una programmazione conclusiva della XXV edizione incentrata su film italiani, successi internazionali e video di promozione cineturistica. L'Isola del Cinema chiude in bellezza proponendo ancora una volta una settimana di film pluripremiati e incontri con le Stelle del Cinema. L'ultima sera si chiude con un omaggio alla Citt di Roma, con la storia della fondazione di Roma, trama del film Il Primo Re di Matteo Rovere e uno sguardo pi ampio su tutta Italia, grazie ai video di promozione turistica delle 14 citt metropolitane protagoniste allo Schermo Tevere. Il Team de L'Isola del Cinema sta gi lavorando per lEdizione 2020 del Festival, che si riconferma un ottimo esempio di marketing culturale, ponendo al centro il Cinema e l' Arte Visiva, in ogni sua declinazione, come veicolo di storia, valori e culture".Marted 3 Settembre, alle ore 21,30, nella sezione Ciak D'Italia, apre la serata in Arena il film IL TRADITORE di Marco Bellocchio, con undici candidature e sette Nastri DArgento, incentrato sul Boss dei due mondi, secondo una prospettiva inedita e mai studiata prima. La storia del primo grande pentito di mafia, l'uomo che per primo consegn le chiavi per avvicinarsi alla Piovra, cambiando cos le sorti dei rapporti tra Stato e criminalit organizzata: Tommaso Buscetta.Al Cinelab sempre per la sezione Ciak D'Italia, alle 22:00, verr proiettato il film IO SONO TEMPESTA di Daniele Luchetti, con Marco Giallini e Elio Germano. La parabola di un magnate della finanza, condannato per frode fiscale, che passa un anno ai servizi sociali.Incontro speciale con i protagonisti e interpreti del film di Mercoled 4 Settembre in Arena Groupama: La notte piccola per noi, che verr introdotto dal regista Gianfrancesco Lazotti e parte del cast. Saranno presenti Francesca Reggiani, Andrea Sartoretti, Tommaso Lazotti e Giselda Volodi. Il film racconta tante storie di personaggi, che si intrecciano allinterno di una sala da ballo di un locale, riuscendo a dipingere intorno ad ognuno un ritratto verosimile. Uno spaccato della nostra societ, ricostruito allinterno di una balera romana con alcuni degli attori pi amati del nostro cinema, come Michela Andreozzi, Cristiana Capotondi, Francesca Reggiani, Andrea Sartoretti, Tommaso Lazotti, Giselda Volodi, Riccardo De Filippis, Marco Guazzone, Philippe Leroy, Teresa Mannino e Andrea Sartoretti.Al Cinelab torna il film Capri Revolution di Mario Martone, il film vincitore di due David di Donatello. Siamo nel 1914, pochi mesi prima della guerra, gruppo di giovani nordeuropei ha trovato sullisola di Capri il luogo ideale in cui sperimentare una ricerca sulla vita e sullespressione artistica. Ma lisola ha una sua propria e forte identit, che si incarna in una ragazza. Il film narra lincontro tra Lucia, interpretata da Marianna Fontana, e il giovane medico del paese, nel percorso di crescita di una donna in equilibrio tra diverse visioni del mondo.Gioved 5 settembre torna ancora una volta, in Arena alle 21:30 Green Book di Peter Farrelly, per la sezione International. Il film, vincitore di tre premi Oscar, racconta la storia di Don Shirley (Mahershala Ali), uno dei pianisti jazz pi famosi al mondo, che gira gli Stati Uniti con limprovvisato autista Tony Lip (Viggo Mortensen), un italoamericano con un'educazione piuttosto sommaria che dovr guidarlo da New York fino agli stati del Sud, in posti dove i diritti civili degli afroamericani sono ben lontani dall'essere legittimamente acquisiti. Basato sulla storia vera di Shirley, un virtuoso della musica classica e del suo autista temporaneo nel loro viaggio attraverso il pregiudizio razziale e le reciproche differenze.Al Cinelab alle 22:00 lultimo film di Gabriele Muccino A casa tutti bene. Una grande famiglia che non si vede spesso si ritrova a festeggiare le Nozze dOro dei nonni Alba e Pietro sullisola dove questi si sono trasferiti a vivere. A causa del mal tempo devono rimanere nellisola e la famiglia perfetta comincia ad avere problemi.Venerd 6 settembre apre la serata in Arena, alle ore 21,30, il remake riportato sul grande schermo da Bradley Cooper, A STAR IS BORN, che ha trionfato agli ultimi Oscar.Al Cinelab torna lesilarante commedia di Riccardo Milani Come un gatto in tangenziale, con Paola Cortellesi e Antonio Albanese, nei panni di due persone molto diverse tra loro, che si incontrano e si frequentano perch i rispettivi figli si sono innamorati.Sabato 7 settembre lArena, per la sezione International propone il capolavoro di Bryan Singer, BOHEMIAN RHAPSODY, sulla storia dei Queen e del loro frontman Freddie Mercury: il gruppo che segn per sempre la storia della musica.Nella stessa sera, al Cinelab, ore 22,00, per la sezione Ciak D'Italia, sar proiettato il film SEGUIMI. Strutturato in scene brevi e rapide, lo spettatore avvolto in un thriller psicologico, una storia di emozioni e misteri, un viaggio interiore, ambientato in un villaggio medievale perso in una natura selvaggia, dove un pittore confonde vita e arte, una modella giapponese gioca con il proprio corpo, una tuffatrice non ha ancora fatto i conti con il suo passato. Tre vite in gioco, una passione che si trasforma in ossessione, lassurdo che irrompe nella realt.Domenica 8 settembre, per la sezione CIAK D'ITALIA, in Arena Groupama torna il film con cui LIsola del Cinema ha voluto celebrare lavvio della XXV edizione, Il primo Re di Matteo Rovere, che viene proposto di nuovo in chiusura della stagione 2019 e che ci riporta alle origini di Roma. I due fratelli gemelli Romolo e Remo vivono in pace, allevando le loro pecore e vengono, un giorno, travolti da una spettacolare piena del fiume Tevere, per essere catturati dai crudeli guerrieri di Alba Longa. Sar presente alla proiezione lAssessore al Turismo di Roma Capitale, Carlo Cafarotti.Parallelamente, al Cinelab, la stagione si conclude con il film IL CAMPIONE di Leonardo D'Agostini, che racconta la storia di Christian Ferro ( interpretato da Andrea Carpenzano), giovanissimo, pieno di talento, indisciplinato, ricco e viziato, una rockstar del calcio tutta genio e sregolatezza, che verr affiancato da Valerio (Stefano Accorsi), per impartirgli un po' di disciplina.ALLO SCHERMO TEVERE PROIEZIONI PER LA PROMOZIONE CINE-TURISTICA:Verranno proiettati gratuitamente per il pubblico i contributi provenienti dalle Film Commission e Uffici Turistici legati in particolar modo alle 14 citt metropolitane e relative regioni: Roma Genova Napoli Milano Torino Bologna Messina Palermo Bari Reggio Calabria Firenze Cagliari Venezia Palermo.Dopo la citt di Roma e il Lazio, celebrate dal documentario di Franco Zeffirelli, il primo omaggio andr alla citt di Genova e alla Liguria con contributi audiovisivi della Fondazione GENOVA LIGURIA FILM COMMISSION, attiva da 20 anni nel settore che ci condurr tra i meravigliosi set cinematografici fra gli Appennini e il mare regalandoci un assaggio del suo Digital Fiction Festival per la Direzione Artistica di Walter Iuzzolino, il primo festival dedicato interamente alle fiction di cui la Regione Liguria stata da sempre fra le terre pi attrattive e che intende generare serialit internazionale: fra le serie dellofferta di Walter Presents, piattaforma VOD creata da Iuzzolino presente anche in America, Australia e Belgio, e da pochi mesi in Italia con Discovery: Deutschland 83, Spin, Magnifica 70, Ticker than water, Maltese, Non Uccidere.Nei giorni successivi proseguir lappuntamento con le altre citt, nel quadro pi generale della valorizzazione delle quattordici citt metropolitane.