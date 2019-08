I LOVE GAI IV - Tra i sedici finalisti "L'Inteprete" di Hleb Papou

31/08/2019, 15:32

Lavventura inizia nel 2017: la 9 edizione del Premio Mutti, promosso dalla Fondazione Cineteca di Bologna insieme allAssociazione Amici di Giana, allArchivio delle memorie migranti (AMM) ed alla Fondazione Pianoterra ONLUS, che nellambito della 74esima Mostra di Venezia assegnano il premio a L'INTERPRETE di Hleb Papou.E il gruppo di sceneggiatori del cortometraggio LINTERPRETE, composto dal lagonegrese Giuseppe Brigante, Emanuele Mochi e Hleb Papou, questi anche regista, incomincia a farsi strada nel campo della cinematografia e dei giovani autori, partecipa a decine di iniziative, festival, manifestazioni, raccoglie encomi, apprezzamenti premi e apre nuovi scenari per il futuro della cinematografia, coinvolgendo la Quasar s.r.l. di Lagonegro che accompagna il gruppo nella produzione de LINTERPRETE.La storia al centro de LINTERPRETE ci porta al seguito di Francesca Osigwe, italiana di origini nigeriane, che collabora con la polizia traducendo intercettazioni relative al traffico della prostituzione. Il caso di omicidio di una madame, legato a doppio filo a un oscuro patto Juju, turbata da questa realt violenta e da quel residuo di credenze ancestrali che riscopre dentro di s, la metter a confronto con le sue paure pi profonde.LINTERPRETE vince il premio miglior colonna sonora, composta da Andrea Boccadoro, a CORTINAMETRAGGIO 2019.Vince il Premio speciale della giuria di qualit al festival L'ANELLO DEBOLE DELLA COMUNIT DI CAPODARCO DI FERMO (Marche), questa la motivazione: "Una storia costruita per indizi con un alto tasso di tensione che contribuisce a rendere il film reale e metafisico insieme. Dedicato alle seconde generazioni, svela il lavoro poco noto di chi collabora con la polizia traducendo intercettazioni e mostra tutta la fragilit di chi scopre e deve affrontare superstizioni ancestrali dentro di s" e con lo spirito di contenere alta qualit tecnica e forza della storia, filo rosso che unisce video e audio cortometraggi che vincono il premio Lanello debole 2019.Vince il premio come miglior cortometraggio al festival CORTI IN CANTINA 2019, di SantAngelo le Fratte (Basilicata ).selezionato per il premio David di Donatello edizione 2019.tra i sedici finalisti della manifestazione I LOVE GAI 2019, dedicata ai registi under 40, che si tiene in concomitanza della 76 edizione del Festival di Venezia.proiettato al MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo al "Lo Spiraglio" Filmfestival della salute mentale, (Roma) al Festival del Cinema Africano, d'Asia e America Latina presso lo Spazio Oberdan e Wanted Clan, ( Milano ), alla terza edizione di Racconti dalla Citt-Mondo di Napoli, al festival Visioni Italiane Festival degli esordi 2019 di Bologna.