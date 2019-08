VENEZIA 76 - Le attività della Roma Lazio Film Commission

27/08/2019, 20:12

Roma Lazio Film Commission sarà alla 76a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dal 28.08 al 7.09.2019 negli spazi dell’Italian Pavilion presso l’Hotel Majestic.Roma Lazio Film Commission con IFC, il coordinamento delle film commission italiane, sarà presente nello spazio “Italian Pavilion” realizzato da Luce Cinecittà in collaborazione con Anica, MISE, ICE, con il contributo della Direzione Generale Cinema del MIBAC. Durante la Mostra Roma Lazio Film Commission realizzerà iniziative di promozione dedicate ai lungometraggi e ai documentari presenti alla Mostra che hanno ricevuto il sostegno della Regione Lazio e attività di incontro con gli operatori del settore.I titoli sostenuti dal fondo per le coproduzioni Lazio Cinema International sono: “Sole” di Carlo Sironi della Kino Produzioni, presente in Concorso Orizzonti a Venezia 76; “5 è il numero perfetto” di Igort di Propaganda Italia e “Mio Fratello rincorre i Dinosauri” di Stefano Cipani della Paco Cinematografica, presenti alle Giornate degli Autori.I titoli che hanno fatto domanda al Fondo Regionale per il Cinema e l’Audiovisivo sono: “Vivere” di Francesca Archibugi della Lotus Production, Fuori Concorso; “Cercando Valentina, Il Mondo di Guido Crepax” di Giancarlo Soldi di Bizef Produzione, presente nella sezione Notti Veneziane; “Martin Eden” di Pietro Marcello di Avventurosa, presente In Concorso a Venezia 76; “Fellini fine mai” di Eugenio Cappuccio di Aurora Tv, presente in Venezia Classici sezione Documentari.Roma Lazio Film Commission sostiene il Premio Lizzani, promosso da ANAC - Associazione Nazionale Autori Cinematografici, giunto alla Quinta edizione, riconoscimento che viene assegnato durante la Mostra all’esercente che si sia distinto per la sua attività di programmazione e di promozione del cinema di qualità, italiano ed europeo.