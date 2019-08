SESTRIERE FILM FESTIVAL 9 - I vincitori

11/08/2019, 09:27

"Piccoli verso l'infinito" di Gabriele SalaGi la verticalit delle pareti impervie e scoscese muove un tacito richiamo alla minutezza umana; ma la severa magnificenza dei muri di roccia viene trasfigurata dagli ancor pi sovrumani cromatismi di nevi, ghiacci, cieli: e qui, in un territorio che da fisico diviene metafisico e spirituale, l'uomo pu arrivare a sentire sino in fondo la sfida del diaframma tra pochezza individuale e immane anelito a fondersi con il respiro montano."Voci dal Silenzio" di Joshua Wahlen e Alessandro SeiditaIl film vince il Festival per le forti testimonianze dei protagonisti che hanno scelto di vivere la loro vita fuori dalle regole della societ moderna ricercando un legame con la terra e con la propria interiorit."Big Mountain" di Filippo SalvioniIl film riceve un riconoscimento perch riesce ad accomunare esperienze alpinistiche lontane molti decenni. Dallimpresa di Riccardo Cassin e compagni ai giovani Ragni di Lecco di oggi sono cambiate tecniche e attrezzature, ma resta intatto il fascino per lavventura e lalpinismo dalta quota."Le delizie del Piemonte" di Lorenza Castella e Andr SchferIl film riceve un riconoscimento perch permette di riscoprire e valorizzare le bellezze del Piemonte, un territorio che offre una ricca offerta turistica ed eno-gastronomica e che rappresenta un immenso patrimonio culturale e naturale.