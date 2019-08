IL TRIANGOLO DELLA MORTE - I MOSTRI DI FIRENZE - Iniziate le riprese a Sasso Marconi

01/08/2019, 17:14

Dureranno sino alla fine di settembre le riprese de "" speciale che la giornalista e scrittrice statunitense Andrea Vogt ha iniziato a girare in questi giorni a Sasso Marconi, nel bolognese, ripercorrendo, con nuove informazioni mai date, il caso di cronaca nera che sconvolse lItalia e il mondo. Otto duplici omicidi, perpetrati tra il 1968 e il 1985 nella provincia di Firenze che, ancora oggi, presentano molti punti oscuri.Le riprese toccheranno luoghi come San Lorenzo in Collina e Pieve del Pino, per poi spostarsi a Parma, in cui si gireranno degli interni, fino a terminare nel capoluogo toscano a inizio autunno.Il format prodotto dalla britannica Millstream Films & Media LTD, con il sostegno di Emilia-Romagna Film Commission.